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Giriş Tarihi: 10.4.2022

Cemile’nin 5 arkadaşına müebbet hapis talebi

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Cemile’nin 5 arkadaşına müebbet hapis talebi
İstanbul Sultangazi'de ailesinin 6 kez kayıp başvurusunda bulunduğu 17 yaşındaki Cemile Şenel'in 3 Eylül 2021'de bir dairede silahla vurulduktan sonra kapısına bırakıldığı hastanede ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Şenel'i hastaneye bırakan Ramazan Rohani Çakan'ın ifadeleri üzerine olay anında dairede bulunduğu tespit edilen Nusret Tekin, Aysun Çelebi, Tuğba Can ve Servet Sürücü de gözaltına alınmıştı. Cemile'yi daha önce 25 suç kaydı olan Nusret Tekin'in öldürdüğü saptandı. İddianamede, evde Tekin ile Sürücü arasında çıkan tartışma sonucu Tekin'in silahını ateşlediği ve kurşunun Cemile Şenel'e isabet ettiği belirtildi. İddianameye göre Nusret, Aysun ve Tuğba'nın birlikte hareket ederek Servet Sürücü'yü öldürmek için eve çağırdıkları, Aysun'un aralarındaki ilişkiyi kullanarak Servet'i pusuya çektiği, Tuğba'nın ise kasıtlı olarak Aysun ve Nusret'i birlikte gördüğünü söyleyip tartışmayı başlattığı ve bu sırada Şenel'in vurulduğu kaydedildi. Şüpheliler hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

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Cemile’nin 5 arkadaşına müebbet hapis talebi
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