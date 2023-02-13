Cennet İle İlgili Ayetler – Kuran’da Cennetle İlgili Ayetler Neler, Hangi Surede Geçiyor?

Cennet ile ilgili ayetler ve mealleri, Rabbimizin merhametinin tecellisi kapsamında incelenmelidir. Cennet ile ilgili ayet ve hadisler Rabbimizin kullarına müjdesini ifade eder. Kuran'da cehennemden çok cennet, cezalandırmaktan çok da affetmek kelimeleri geçer. Bu da rabbimizin kullarına olan merhametinin göstergesidir. Kuran'da cennet hangi ayette geçiyor? Kuranda cennet nasıl anlatılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Cennet İle İlgili Ayetler ve Mealleri

Kuran'ı Kerim'de cennet ile ilgili çok sayıda ayet vardır. Bu ayetler arasında dikkat çekenleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

Taha Suresi'nin 118. Ayeti: Şüphesiz senin için orada aç kalmak, çıplak kalmak yoktur.

Meryem Suresi'nin 62. Ayeti: Orada boş söz işitmezler. Yalnızca meleklerin "selâm!" deyişini işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da vardır.

Vakıa Suresi'nin 17-21. Ayetleri: Ebediyen genç kalan uşaklar, onların etrafında; içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları, cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar.

İnsan Süresi'nin 13. Ayeti: Orada ne güneşin yakıcı sıcağı, ne de dondurucu soğuk vardır.

Tevbe Suresi'nin 72. Ayeti: Allah, mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara, ebedî olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde çok güzel köşkler va'detti. Allah'ın rızası ise, bunların hepsinden daha büyüktür.

Kuran'da Cennet Hangi Ayette Geçiyor?

Kuran'da cennet ile ilgili çok sayıda ayet vardır. Bu ayetlerden bir kısmını aşağıda bulabilirsiniz.