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Giriş Tarihi: 13.9.2023 16:51 Son Güncelleme: 18.9.2023 15:46

Cep telefonu satışlarında Samsung’dan öğrenci ve öğretmenleri sevindiren indirim

Üniversite öğrencilerine özel olarak düzenlenen cep telefonu satışlarında vergi muafiyeti kapsamında Türkiye’de ürettiği modellerle yer aldığı konuşulan Samsung’dan sevindirici bir haber daha geldi. Samsung, vergi muafiyetinden bağımsız olarak tüm modellerinde Eylül ayı boyunca öğrencilere ve öğretmenlere akıllı telefonlarda %18,  tabletlerde %20 indirim uygulayacak.

Cep telefonu satışlarında Samsung’dan öğrenci ve öğretmenleri sevindiren indirim

Üniversite öğrencilerine özel olarak cep telefonu satışlarında vergi muafiyeti Türkiye'nin gündeminde. Vergisiz cep telefonu uygulamasından, üniversite öğrencileri, yüksekokul ve açıköğretimde okuyanlar dahil 7 milyon öğrencinin yararlanması bekleniyor. Türkiye'de üretilen cep telefonu modelleriyle bu uygulama kapsamında yer aldığı konuşulan Samsung'dan öğrencileri ve öğretmenleri sevindirecek başka bir haber daha geldi.

Samsung Electronics, öğrencilerin eğitim dönemine başlamasına yakın, tüm tabletlerde %20 ve tüm cep telefonlarında %18 oranında indirim uygulayacak. Eylül ayı boyunca uygulanacak kampanyalardan eş zamanlı olarak öğretmenler de faydalanabilecek. Ayrıca Samsung Galaxy S21 FE akıllı telefonda indirimlere ek Buds2 kablosuz kulaklık ve şarj adaptörü hediyeli özel paket öğrencilere sunulacak.

Lider ve öncü marka olarak tüketicilerin beklentilerini karşılamanın her zaman birinci öncelikleri olduğunu belirten Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, "Bu stratejimiz doğrultusunda, gençlerimizin uzun süredir beklediği bir indirimde onlara destek olmanın mutluluğu içerisindeyiz" dedi. Akıllı telefonların eğitim gibi alanlarda sınırsız ilerlemeye açılan bir kapı olduğunu vurgulayan Murat Azdemir, "Samsung Electronics Türkiye olarak akıllı telefon ve tablet pazarında öğrenci ve öğretmenler için ürünlerimizi daha da ulaşılabilir kılmak en büyük hedefimiz. Önümüzdeki dönemde yapılacak düzenlemelerde de kullanıcılarımıza üstün teknolojileri en uygun şartlarla sunmak için çalışacağız" diye konuştu.

Samsung'un öğrencilere ve öğretmenlere özel olarak tüm cep telefonlarında uyguladığı %18 ve tüm tabletlerde uyguladığı %20 indirimden yararlanmak için shop.samsung.com.tr adresinde, e-devlet üzerinden alınacak öğrenci/öğretmen belge numarasının doğrulanması yeterli olacak. Samsung'un Online Mağazası sitesinden ziyaret edebilirsiniz

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Cep telefonu satışlarında Samsung’dan öğrenci ve öğretmenleri sevindiren indirim
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