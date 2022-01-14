Cep uydumuzdan ilk sinyal geldi

Duygularını SABAH'la paylaşan öğrenciler, ''Bir gurur gecesi yaşadık'' dedi. Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimleriyle uzay yolculuğuna çıkan uydunun, yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanıyor. SABAH'a konuşan takım lideri Çağla Aytaç Dursun ''Karanlık maden ocaklarından uzayın sonsuz derinliklerine uzanan bir Zonguldak hikayesi yazıldı'' diye konuştu.





Maden faciasında hayatını kaybeden bir madencinin oğlunun kendilerini arayıp çok duygulandığını anlattığını söyleyen Dursun ''Takıma teşekkür etmek için kendisi bir iki kez bize tatlı göndermişti. Uydunun isminin Grizu-263 olacağını duyunca çok ağlamış, çok duygulanmış'' dedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Fırlatma anını Zonguldak'taki Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde kurulan ekrandan izleyen takım üyeleri ve öğrenciler gözyaşlarına hakim olamadı. Takım danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi " Hayallerimize ulaştık. Artık inanıyoruz, gerçeklerle hayallerimiz arasında her zaman bir yol var." diye konuştu. Takım kaptanı Çağla Aytaç Dursun sahnede gözyaşlarını tutamadığını belirterek "Çok mutluyum, gurur doluyum. 5 yıllık emeğimizi başarıyla sonuçlandırdık. Bu bizim için çok değerliydi. Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum'' dedi.

UYDUMUZ ÇOK İYİ ÇALIŞIYOR

Takımdaki bir diğer isim Muzaffer Duysal ise ''Bugünlere çok zor geldik. 5 yıl boyunca çok zorluklar çektik. İlk kez yaptığımız için prosedürlere hakim değildik. Ama sonunda çok önemli bir teknolojiyi hayata geçirdik. Fırlatma anında çok heyecanlandık. Yörüngeye oturdu. Bu kadar erken sinyal vermesini de beklemiyorduk Uydumuz çok iyi çalışıyor'' diye konuştu. Takım üyelerinden Mahmut Eğriöz ise fırlatma sırasında zaman zaman gözyaşlarını tutamadığını belirterek ''Bu süreçte birçok sıkıntı yaşadık. Ama takımımızla aile olduk, ailemizden çok onları gördük. Projemizi de güzel bir şekilde bugün uzaya ulaştırdık" dedi.



GENÇLERDEN ÜMİTLİYİZ

Çelik üreticisi Erdemir'in 2018'den beri destek verdiği uydu projesinin fırlatma anı canlı olarak Zonguldak'tan izlendi. Fırlatma anında yapılan etkinliğe Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Zonguldak İl Protokolü üyeleri, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok da katıldı. Türkiye ve Zonguldak için tarihi bir güne tanıklık edildiği kaydeden Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral "Bilimi kendine rehber edinen, engeller karşısında yılmayan, çok çalışan ve inanan gençlerden ümitliyiz''diye konuştu. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı "Grizu-263 takımımız yaklaşık 5 yıl önce bu serüvene başladıklarında bugünü hayal ediyorlardı. Zaman içinde başarıları arttıkça daha da inanmaya başladılar. Başarıları gerçekleştikçe daha üst seviyeleri hayal ettiler. Bu bizim için önemli ve gurur verici bir gün. Bunun bir aşama olmasını diliyorum. Bundan sonraki başarıların bunun da üzerine çıkacağına inanıyorum" dedi. Etkinlikte bir konuşma yapan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da Zonguldak adına tarihi bir an yaşandığını belirterek, bu mutluluğu Türkiye'ye yaşattıkları için Grizu 263 ekibini tebrik etti. Türkiye'de adından bahsettiren birçok üniversite olmasına rağmen son 4-5 yılı domine eden bir takıma sahip olmanın önemine değinen Tutulmaz, ekibe bu çalışma iklimini sağlayan üniversite yönetimine teşekkür etti. "Başarı için mutlaka bir desteğe ihtiyaç var, bu desteği sağlayan Erdemir'e ve OYAK'a çok teşekkür ediyorum. Bu destek olmasaydı, üniversite ortam sağlasa bile uluslararası konuma gelmesi kolay değildi" diye konuştu.