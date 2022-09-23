Çerçioğlu’nun prensi adliyeyi karıştırdı

Söke Tariş Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özer, hakaretten şikayetçi olduğu gazeteci Durmuş Tuna ile olan davanın duruşması için önceki gün adliyeye gitti. İddiaya göre, Fatih Akkentli de Tuna'ya destek olmak için yanına 5-6 arkadaşını da alarak adliyeye geldi. Koridorda karşılaştığı Özer'e omuz atan Akkentli, çıkışta Özer'in aracının önünü kesip, camları yumrukladı, tehdit ve hakaretlerde bulundu. Bu anları cep telefonu ile görüntüleyen İsmail Özer'in avukat oğlu Ali Özer'e de saldıran Akkentli, cep telefonunu zorla elinden almak istedi. İsmail Özer oğlu ile birlikte 'tehdit', 'hakaret', 'seyahat özgürlüğünü kısıtlama', 'gaspa teşebbüs' suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olay günü ifade vermeye gitmeyen Akkentli, bir gün sonra savcılığa giderek ifade verdi.





ARACIMIN ÖNÜNE KESİP, TEHDİTLER SAVURDU

SABAH'a konuşan Söke Tariş Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özer, "Gazeteci Durmuş Tuna ile hakaret suçundan şikayetçi olmam nedeniyle duruşmamız vardı. Duruşmadan önce Fatih Akkentli koridorda bana omuz attı. Adliyeye yanındaki 5-6 kişilik grupla gelmiş. Adliyeden çıkıp aracıma geçtikten sonra önüne kestiler. Arabaya saldırdılar. Tehditler savurdular. Yumrukla arabanın camına saldırdılar. Oğlum bu sırada cep telefonuyla 30 saniyelik bir görüntü çekmiş. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk" dedi.





KIZ KARDEŞİNİN HIZLI YÜKSELİŞİ

2017'de CHP'den ihraç edilen Akkentli, daha sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun girişimleri ile affedilmişti. Fatih Akkentli'nin Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde taşeron işçi olarak çalışan kız kardeşi Gizem Akkentli 2014'te kurduğu şirketin sermayesini 8 yıl gibi kısa sürede 130 kat arttırarak 6 milyon 500 bine çıkartarak büyük bir dikkat çekmişti.