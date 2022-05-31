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Giriş Tarihi: 31.5.2022 14:35

Ceren Damar’ın babası: Vahit Bıçak kızımı ikinci kez katletti

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ceren Damar’ın babası: Vahit Bıçak kızımı ikinci kez katletti

Avukat Vahit Bıçak, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından katledilen Ceren Damar Şenel’in öldürülmesine ilişkin davada kullandığı ifadeler nedeniyle hakim karşısına çıktı. Duruşmada Ceren Damar’ın babası avukat Vahit Bıçak’ın sözlerine yönelik, “Vahit Bıçak kızımın mezarda kemiklerini sızlattı. Kızımı ikinci kez katletti. Hatırasına hakaret edip, iffetine dil uzattı” dedi.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından odasında öldürülmüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şenel'in yargılaması sırasında hakaret içerikli ifadeler kullanan Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak hakkında Bıçak'ın yargılama boyunca kullandığı bazı ifadelerle Mustafa ve Feyzan Damar'a hakaret, hayatını kaybeden Ceren Damar'ın ise 'Hatırasına hakaret' ettiği, bu nedenle cezalandırılması gerektiği kaydedilerek dava açıldı.

Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya Vahit Bıçak ve avukatı mazeret bildirerek katılmazken, Şenel'in babası Mustafa, annesi Feyzan Damar ile eşi Levent Şenel'in yanı sıra çok sayıda avukat ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Duruşmada baba Mustafa Damar, kızı Ceren'in Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi olarak görev yaptığı esnada Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürüldüğünü katilin yargılaması devam ederken, sanık avukatı Bıçak'ın ölen kızı ve kendilerini yaralayan ifadeler kullandığını söyledi.

"KIZIMIN MEZARDA KEMİKLERİNİ SIZLATTI"

Vahit Bıçak'ın kızını ikinci kez katlederek iffetine dil uzattığını kaydeden baba Mustafa Damar, "Kızım, başkalarının hakkını gasbeden bilgi hırsızı bir katil tarafından katledildi. O, yargılandığı davada cezasını aldı. Onun görevini, sanık Vahit Bıçak alarak kızımın mezarda kemiklerini sızlattı. Kızımı ikinci kez katletti. Hatırasına hakaret edip, iffetine dil uzattı. Bana ve aileme hakaret edip, tehdit etti. Avukatlık cübbesinin altına sığınarak, ailemizin onurunu katletti. Bütün bunları para kazanmak için reklam için yaptı. 'Kazanmak için her yol mubah' diyerek kızım hakkında uydurduğu senaryoları ısrarla duruşma salonunda anlattı. Ben eğitimciyim, biliyorum ki buna gerekli ceza verilmezse yolu yol olur. Bu nedenle kendisinden şikayetçiyim, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

ANNESİ VE EŞİ KATILMA TALEBİNDE BULUNDU

Ceren Damar'ın annesi Feyzan Damar Levent Şenel de Vahit Bıçak hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, davaya katılma talebinde bulundu. Müşteki avukatları, Bıçak'ın, Ankara Barosunca yürütülen idari soruşturmaya da mazeret bildirerek gelmediğini aktardı. Avukatlar, sanığın mazeretinde samimi olmadığını, bu nedenle zorla getirilmesi ya da savunmasının alınması için hakkında yakalama kararı çıkartılmasını talep etti. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Bıçak'ın mazeretinin kabulüne karar vererek duruşmayı erteledi.

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Ceren Damar’ın babası: Vahit Bıçak kızımı ikinci kez katletti
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