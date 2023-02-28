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Giriş Tarihi: 28.2.2023 19:58 Son Güncelleme: 28.2.2023 20:28

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin tahliye çalışmaları başladı

İstanbul’da yıllarca hastalara hizmet veren ve deprem riski taşıdığı için kapatılan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin bölümlerinde tahliye çalışmaları başladı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin tahliye çalışmaları başladı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen yaptığı açıklamada "Bu karardan sonra şu an hasta kabul edemiyoruz. Mevcut yatan hastalarımızı da çevre hastanelere sevk ediyoruz. Yoğun bakım ünitesindeki hastalarımız için 112 ile görüşerek onların transferini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Üniversitenin inşaat fakültesi öğretim üyeleri, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa yerleşkesindeki tüm yapıları inceledi. Değerlendirmeleri sonucunda, dahili ve cerrahi bilimleri içerisinde barındıran toplam 17 ayrı binadan oluşan monoblok binalar, yemekhane ve öğrenci yurt binalarının emniyetle hizmeti yerine getirecek güvenlik seviyesinde olmadığını, risk taşıdığını tespit edildi.

Dün alınan kararla dahili ve cerrahi bölümlere ait toplam 800 hasta yatağı, 32 ameliyathane, yoğun bakım, kemik iliği ve diyaliz üniteleri, karaciğer ve böbrek nakil merkezi, ayaktan sağlık hizmeti veren 117 birim ve ünite, ileri düzey robotik cerrahi merkezi, endoskopi üniteleri, ileri düzey girişimsel ve tanısal görüntüleme üniteleri ile birlikte tüm erişkin ayaktan ve yatan hasta kabulü ve tüm ameliyatlar durduruldu.

KAPATILAN BÖLÜMLERDE HASTA TAHLİYESİ VE SEVKİ YAPILMAYA BAŞLANDI

Bugün kapatılan bölümlerde tahliye ve hastaların sevki yapılmaya başlandı.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen "Şu an tıkanmış ve krize girmiş vaziyetteyiz. Bu karardan sonra şu an hasta kabul edemiyoruz. Mevcut yatan hastalarımızı da çevre hastanelere sevk ediyoruz. Yoğun bakım ünitesindeki hastalarımız için 112 ile görüşerek onların transferini sağlamaya çalışıyoruz' dedi.

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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin tahliye çalışmaları başladı
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