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Giriş Tarihi: 23.1.2024

Cesetler, batan mülteci teknesinden

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Cesetler, batan mülteci teknesinden
Antalya'da dün 2 ceset daha karaya vurdu. Ceset sayısı 8'e ulaşırken, Muğla'da da bir ceset karaya vurdu. Cesetlerden birinin, 18 gün önce kaybolan 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'a ait olduğu kesinleşti. Merve ile babasının DNA'sı eşleşti. Acı haberle yıkılan baba Osman Elmas, "Malesef ciğerparem hakkın rahmetine kavuştu" diyerek gözyaşı döktü. Diğer 7 cesedin ise Lübnan Suriye arasında 90 kişiyle birlikte kaybolan bir teknedeki mültecilere ait olduğu tahmin ediliyor. Antalya'da ilk olarak 17 Ocak'ta Manavgat ilçesinde başı ve bir kolu olmayan bir ceset, bölgedeki 5 yıldızlı bir otelin çalışanları tarafından sahilde bulundu. 18 Ocak'ta ise Alanya ilçesinde sahilde 9-10 yaşlarındaki bir kıza ait olduğu değerlendirilen belden yukarısı olmayan ceset bulundu. 20 Ocak'ta yine Manavgat Taşağıl Sahili'nde çürümeye yüz tutmuş 2 erkek, Serik'te ise bir genç kız cesedi bulundu. Önceki gün de Aksu ilçesi sahilinde bir erkek cesedi balıkçılar tarafından bulundu. Son olarak dün ise Serik ilçesinde bir otelin sahilinde, 500 metre aralıklarla 2 ceset bulundu. Böylece son 6 günde Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı 8'e yükseldi.



TEKNE BATTI
Antalya Valiliği, Lübnan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 11 Aralık 2023'te yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden Kıbrıs'a doğru hareket ettiğini, saatler sonra ise kaybolduğu bilgisini verdiğini vurguladı. Son bir haftalık meteorolojik kayıtlar incelendiğinde, hâkim rüzgârın güney ve dalganın güneydoğu yönünden geldiği tespit edildiğini de belirten valilik, "Muhtemel teknenin batması sonucunda bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgâr ve dalga sebebiyle ilimizin kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir" dedi.

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Cesetler, batan mülteci teknesinden
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