Çeşme’ye yalı konsepti geliyor

DAP Yapı, 12 ay boyunca hem huzurun hem de sonsuz eğlencenin adresi olarak görülen Ege'nin incisi Çeşme'de, her detayı incelikle tasarlanmış yalılar ve yalı dairelerinden oluşan DAP Çeşme projesinde ön talepleri almaya başladı. Çeşme'de ayrıcalıklı ve keyifli bir alternatif sunan projede 4+1'den 6+1'e kadar farklı seçenekler var…

3 cepheden denizi gören yalıların yanı sıra 1+1, 2+1 ve 3+1'den oluşan ve tamamı deniz manzarasına sahip yalı dairelerinin yer aldığı DAP Çeşme, marinanın yanı başında 12 ay boyunca denize sıfır bir yaşama davet ediyor.

ROMA VE OSMANLI AVLULARI

Osmanlı ve Roma mimarisinden izler taşıyarak, hem tarihi hem modern bir yaşam alanı olarak tasarlanan DAP Çeşme, Çeşme Marina'ya 2 kilometre, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 6 kilometre, Medicana Hastanesi'ne 8 kilometre, Alaçatı Çarşısı'na 12 kilometre ve Port Alaçatı Marina'ya ise 16 kilometre yakınlıkta konumlanıyor.

Keyifli bir hayatın yanı sıra, sporu da hayatın tam merkezine yerleştiren DAP Çeşme, rüzgâr sörfünden bisiklete, yeşillikler içinde yürüyüşten pilates ve yogaya; doğayla iç içe sağlıklı bir yaşam alternatifi sunuyor.

BABİL'İN ASMA BAHÇELERİ'NDEN İLHAM ALDI

Ege'nin zengin iklimi ve Akdeniz'in estetik mimarisini bir arada buluşturan proje, bölgenin en güzel koylarında doğayı yaşamla bütünleştirerek, tabiatın eşsiz güzelliğini başrole alıyor. Aynı zamanda Ege'nin en güzel koylarından birinde konumlanan DAP Çeşme, doğayla kusursuz bir uyum içerisinde tasarlanan mimarisinin her detayında; doğanın eşsiz güzelliğini başrole alıyor. Yeşilin, mavinin, doğanın, denizin, rüzgârın ve güneşin benzersiz uyumunun doyasıya hissedildiği DAP Çeşme projesinde; setli bahçeleri ve zeytin, selvi ve sakız ağaçları kusursuz bir peyzaj örneği sunuyor. Proje, bu özelliğiyle de Babil'in Asma Bahçeleri'ne benzer büyüleyici bir güzelliği öne çıkarıyor.

ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU UNUTULMADI

Tüm detayları en ince ayrıntısına kadar düşünülen DAP Çeşme'de çocuklar da unutulmamış durumda… Denizin ve kumun tadını doyasıya çıkaracakları doğal plajın yanı sıra, arkadaşlarıyla bir araya gelecekleri oyun alanları, bahçeler, havuzlar, doğayla iç içe yürüyüş yolları sayesinde doğayı dokunarak keşfedecek çocuklar hem eğlenecek hem de doğanın şefkatli kucağında sağlıkla büyüme şansı yakalamış olacak.

HER DETAYI İNCELİKLE BİR ARAYA GETİRDİK

DAP markasıyla üretilen her projede olduğu gibi Çeşme projesi içinde yıllar hazırlık çalışması yaptıklarını söyleyen Ziya Yılmaz, "Çeşme, İzmir'i İzmir yapan, Türkiye'nin en 'nitelikli' sahil kasabalarından, Türkiye'nin en kıymetli tatil rotalarından biri… Çeşme'ye yakışan, her detayı nakış nakış işlenmiş; Akdeniz çanağının en nitelikli projelerinden birini hayata geçirmeyi hedefledik. Nihayetinde de İstanbul Boğazı ile özdeşleşen 'yalı' konseptini Ege'nin maviliklerine taşımış olduk." dedi.

Ziya Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tam anlamıyla bir tatil rotası olan Çeşme adını; eski dönemde buz gibi sular akan 100 adet çeşmeden alır. Geçmişi 6 bin yıl öncesine uzanan sakız ağaçlarıyla, mavi bayraklı plajlarıyla, bembeyaz kumsallarıyla ve nem oranının düşüklüğüyle bilinir… Tertemiz doğası, sıcak termal suları ile öne çıkar.

Projenin tasarımında Akdeniz mimarisinin zarif çizgilerinden esinlendik. Bölgenin tarihi dokusu, kültürel zenginliği ve Akdeniz sahillerinin Avrupai lüks deneyimini, Çeşme'nin rüya gibi doğasıyla buluşturduk. Ulaşım anlamında İstanbul'a yakınlığıyla da öne çıkan DAP Çeşme, İzmir Adnan Menderes Havalimanı ve Çeşme Marina'nın hemen yanı başında olmasının yanı sıra tekneyle evinize ulaşım imkânı da sunuyor. Yeşilin, mavinin, denizin, rüzgârın ve güneşin benzersiz uyumunu DAP Çeşme sakinleri için bir araya getirdik. Burada atılacak her adım, genç yaşlı demeden; hem gelecek hem de mutluluk için iyi bir yatırım."

ÇEŞME'DE 12 AY BOYUNCA KONFORLU VE ÖZEL YAŞAM KEYFİ

Mimar Gökhan Avcıoğlu, DAP Çeşme projesiyle ilgili şunları söyledi: "Ege'nin en güzel koylarından birinde öyle bir yer hayal edin ki etrafı arkeoloji, tarih, kültür koksun, doğa ile berrak mavi suların birleştiği bir yer olsun, misafirlerine görsel olarak çarpıcı, konforlu, işlevsel, güzel kıyı manzaraları eşliğinde seyrine doyulmaz günbatımları ve gün doğumları ile bezeli çok özel ve ayrıcalıklı bir yaşam stili sunsun… Tam da böyle bir proje olan DAP Çeşme; yeşillerle donatılmış, yaşayanlara dört mevsim, 12 ay boyunca konforlu ve özel yaşam keyfi sunuyor. Proje, sahip olduğu farklı özelliklerdeki yapı tipolojisi içinde, Ege bölgesinin yerel mimari ve tasarım geleneklerinden esinlenen bir proje. Sahip olduğu teraslar, avlular ve havuzlar; konumlandırıldığı özel açıyla dış hayatla teması güçlendirirken, Ege'nin ve Çeşme'nin eşsiz doğasını içine alan kucaklayıcı bir dile sahip."

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