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Giriş Tarihi: 6.7.2023 18:57 Son Güncelleme: 6.7.2023 19:03

Çete davasında mahkemeye şok tehdit

Birçok silahlı çatışmada ve cinayette adı geçen Barış Boyun suç örgütüne yönelik İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmada sanık, mahkeme heyetini tehdit etti. Tutanağa geçirilen tehdit ile ilgili savcılık işlem yapacak.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Çete davasında mahkemeye şok tehdit

Barış Boyun suç örgütüne yönelik operasyon yapılmış gözaltına alınanlardan 46'sı tutuklanmıştı. Çete lideri Barış Boyun ise her yerde aranıyor.

Şebekeye yönelik İstanbul Başsavcılığı'nca hazırlananan iddianame kapsamında İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama başladı. Geçtiğimiz günlerde dosya kapsamında 2. duruşma yapıldı.

Davanın duruşmasında ise ilginç bir olay yaşandı. Davanın tutuklu sanığı Ahmet Aydınak mahkeme heyetini tehdit etti. Şüpheli, hakkında tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyetine el kol hareketi yapıp parmağını sallayarak "Bu ne tutukluluk devamı"dedi. Duruşmadaki savcıyı da tutukluluk halinin devamını istediği gerekçesiyle "Savcı sen tutukluluğun devamını istersin haa" diye tehdit eden Ahmet Aydınak tepki çekti. Sanığın mahkemeye yönelik tehdit içerikli sözleri Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan tarafından tutanağa geçirildi. Başkan Ali İhsan Horasan tehdite sert tepki gösterdi. Başsavcılığın olay ile ilgili işlem yapacağı öğrenildi.

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Çete davasında mahkemeye şok tehdit
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