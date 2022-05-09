Çete üyeleri birbirine girdi: 2 ölü

İZMİR Kemalpaşa'da, 35 yaşındaki Cihan Uyar'ın, birlikte alkol alırken çıkan tartışmada Kemal Sönmez (26) ve Ahmet Çetin'i (35) öldürüp, Feyyaz Bulut'u (34) yaraladığı olayın detaylarına SABAH ulaştı. 4 arkadaşın, onlarca vatandaşı, "Osmanlı tuğralı altınlar bulduk" mesajlarıyla dolandırdığı belirlendi. Aralarındaki tartışmanın da son dolandırıcılıktan elde ettikleri 100 bin lirayı paylaşırken yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle çıktığı tespit edildi. Kaçtıktan 3 saat sonra yakalanan zanlı Uyar ile öldürdüğü arkadaşları Sönmez ve Çetin'in çok sayıda sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.