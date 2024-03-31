Cevdet Yılmaz: Seçimin demokratik olgunluk içinde tamamlanması önemli

Bu vesileyle bütün vatandaşlarımızı sandıklara davet ediyoruz. Diğer demokrasilerle mukayese ettiğimizde bizde katılım oranları yüksek olur. Bundan da iftihar ediyoruz. Milletimizin sandığa olan güvenini, inancını da gösteriyor bu. Diğer yandan tabii ki huzur ve güven içinde geçmesi önemli. Demokratik olgunluk içinde tamamlanması önemli bu sürecin. Bunun da gerçekleşeceğine yürekten inanıyoruz. İnşallah katılımın yüksek olduğu huzur ve güven içinde tamamlanan, ülkemize, demokrasimize hayırlı olan bir seçim olur. Bunu temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı...