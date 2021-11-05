Çevre Yönetimi Konferansı başlıyor

Konferansa, aralarında Türkiye'den Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği, TÜRKSOY, Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı'nın da yer aldığı toplam 62 kurum destek veriyor.

Yakın Doğu Üniversitesi'nin resmi YouTube kanalı üzerinden ve google.meet aracılığıyla düzenlenecek olan kongrede, beş gün boyunca eş zamanlı oturumlarda 14 ana başlık altında toplam 95 alt başlık ele alınacak. Ele alınacak ana başlıklar ise şu şekilde sıralanacak: su kaynakları yönetimi, su politikaları ve planlaması, sürdürülebilirlik ve su, su ve atıksu arıtma, sucul ekosistemler, yeraltı suyu, sulak alan sistemleri, temiz enerji ve su, temiz enerji ve çevre, enerji ve jeotermal, entegre su kaynakları yönetimi, katı atık yönetimi, atık bertarafı ve geri dönüşüm, çevre, hidroloji ve iklim araştırmalarında yapay zeka araçları ile çevre.

5. Uluslararası Doğal Kaynaklar ve Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Konferansı, doğal kaynaklar ve çevre yönetimi alanında uygulanabilir çözüm olanaklarını tartışmak ve hükümet politika üreticileri ve bilim insanları arasındaki köprüyü oluşturarak doğal kaynaklar ve çevre yönetimi konusunda mevcut sorunların çözüme ulaştırılması için yenilikçi vizyon ve fikirlerin paylaşımını sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca bilim dünyasının yakından takip ettiği konferansta sunulacak bildiriler, dünyanın en saygın dergileri arasında yer alan 16 dergide yayınlanacak.

Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi'nin düzenleyeceği konferansın başkanlığını ise fakülte dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş üstleniyor. Prof. Dr. Gökçekuş, "Değerli siyaset ve bilim insanlarının konferansa destek vererek bildiri sunmaları bunun yanı sıra konferans açılışında konuşma yapmaları konferansımıza büyük katkı sağlaması yanında bizleri de onurlandıracaktır. Bu sayede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sesini dünyada güçlü bir şekilde duyurma olanağına da sahip olacağız" dedi.