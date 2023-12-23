Çevreci ve ekonomik yılbaşı kutlaması

Son dönemde özellikle de pandemi sonrasında çevreci ve sürdürülebilirlik ilkesi çok ön planda. Bu konu doğal olarak yeni yılı karşıladığımız akşam için de ön planda olacak... "Peki çevreci bir yeni yıl kutlaması nasıl olabilir?" diye soracak olursanız en başta ilk olarak hediyeler, kutlamada kullanılan materyaller gibi konulara dikkat etmekte fayda var. Bu tavrın en güzel yanıysa bir şekilde hem aile ekonomisini de destekliyor oluşu hem de bütçemizi zorlamadan daha yaratıcı fikirler üretmemizi sağlıyor oluşu... Haydi gelin hep beraber bakalım çevre dostu yılbaşı hediyesi önerilerimiz:Matara ve termoslar. Böylece tek kullanımlık karton ve plastik al-götür bardak kullanımını da engellemiş olacaksınız...Doğaya saygılı kişisel bakım ürünleriDoğal elyaftan ya da geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen çevre dostu giysilerYerel üreticilerden organik ürünler ve yiyeceklerÇocuklara plastiksiz el yapımı bebekler, ahşap oyuncaklar ve yaratıcı/eğitici kitlerÇevre, kadın, çocuk veya engelliler için çalışan vakıflara yardımEl yapımı kurabiyeler, reçeller, tatlılarYılbaşı hediye paketleme doğa dostu yılbaşını kutlamasının bir diğer adımı. Yılbaşı paketleme malzemeleri seçerken geri dönüşümü olmayan ambalajlardan uzak durmakta fayda var. Peki çevre dostu yılbaşı paketleme malzemeleri olarak neler kullanabilirsiniz?Yılbaşı hediye paketleme kağıdı olarak kahverengi geri dönüştürülebilir kağıtları kullanabilirsiniz.Sonradan alışveriş veya seyahatlerde kullanılabilecek keten keseler tercih edebilirsiniz.Eski nakliye kutularını, boş kavanoz ve kurabiye kutularını değerlendirebilirsiniz.Paketleme kutusu hazırlamak için origami sanatından yararlanabilirsiniz.Süslemeler için kuru dal, yaprak, çiçek, kozalak gibi doğal malzemeler, narenciyeler, kış temasına uygun anason, tarçın çubukları, biberiye gibi malzemeler, eski gazete ve kıyafetleri kullanabilirsiniz.Sürdürülebilir kutlama için yılbaşı ağacını süslerken veya evinize yeni yıl havası katarken ambalajlardan, simlerden ve payetlerden uzak durmak gerekiyor.Çam kozalakları, ağaç dalları ve çeşitli yapraklar ev ve masanın süslemesinde keyifle kullanılabilir.Portakal, greyfurt gibi meyvelerin kurularından, biberiye ve tarçından süslemeler yapabilirsiniz. Bunları iplere dizerek istediğiniz yerlere asabilir ve evinizin atmosferini değiştirebilirsiniz.Eski gazete ve dergilerden keserek kendi süslemelerinizi hazırlayabilirsiniz.Beyaz yün iplerden hazırlayacağınız ponponlar eğlenceli bir iş görecektir.Çeşitli dallardan, yapraklardan, kozalaklardan, kestanelerden çelenkler hazırlayabilirsiniz.