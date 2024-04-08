Çevreyi kirleten 2 firmaya: 1 milyon TL ceza

Kocaeli Dilovası İlçesinde oturan vatandaşlar, önceki gün 2 ayrı işletmenin bacasından havaya bırakılan renkli duman görüntülerini kayda alarak basın kuruluşlarına gönderdi bu salınımların insan sağlığı için tehlike yarattığı iddiasında bulundu. Ayrıca, bölgede acilen incelenme yapılmasını istedi. Olayın basın kuruluşları tarafından haber yapılması üzerine yetkili makamlar harekete geçti. Bölgede yapılan incelemeler sonucunda her iki firmaya toplamda 1 milyon TL'yi bulan ceza uygulandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili olarak Kocaeli Valiliği tarafından yazılı açıklamada bulunuldu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı, "İlimiz Dilovası İlçesinde faaliyet gösteren iki firmada yaşanan olumsuz emisyonlar konusunda basında yer alan haberlerle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından yapılan incelemelerde; Dilovası ilçesinde faaliyette bulunan tesisin bacasındaki torba filtrelerin yüksek sıcaklıktan dolayı yanması sonucunda olumsuz emisyon çıkışının meydana geldiği tespit edilmiştir. Tesis tarafından yanan filtreler değiştirilmiş ve baca emisyonları normal değerlere gelmiştir. Yine Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren diğer tesisin havuzunda bulunan maddenin bertarafa gönderilmek üzere vidanjöre dolumu esnasında vidanjörün havalandırma kapaklarından sarı renkli emisyon çıkışının meydana geldiği ve tesis tarafından duruma müdahale edilerek olumsuzluğun giderildiği tespit edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen aykırılıklarla ilgili her bir tesise 464.585,00 TL olmak üzere toplamda 929.170,00 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur"