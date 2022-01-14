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Giriş Tarihi: 14.1.2022 03:56

Ceyhan’da feci kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

İHA
Ceyhan’da feci kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobil hurdaya dönerken, 1 kişi öldü 2 kişi ise yaralandı

Olay Ceyhan Kozan Karayolu, Mercimek Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Oktay B.'nin kullandığı otomobil karşı yönden gelen Sadık Veli Çelik'in kullandığı otomobil ile henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Trafik kazasında her iki otomobil hurdaya dönerken, 34 yaşındaki Sadık Veli Çelik olay yerinde hayatını kaybetti.

Diğer otomobil sürücüsü Oktay B. olay yerine gelen ambulansla tedavi edilirken, araçta bulunan Özgür Özçelik kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri sürücü Oktay B'yi gözaltına alarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürürken, hayatını kaybeden Sadık Veli Çelik'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Ceyhan’da feci kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
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