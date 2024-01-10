Cezaevi nakil aracı kaza yaptı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi yakınlarında İstanbul'dan Bitlis'e tutuklu ve hükümlüleri taşıyan cezaevi nakil aracının kayganlaşan yolda şarampole devrilmesi sonucu 4'ü asker 20 kişi yaralandı. İstanbul Maltepe 3 No'lu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Bitlis'in Ahlat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na hükümlüleri taşıyan cezaevi nakil aracı, Silvan ilçesine bağlı Yayık Köyü yakınlarında kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Demir bariyerleri kırarak şarampole devrilen araçta, 4'ü asker, 16'sı tutuklu ve hükümlü olmak üzere 20 kişi yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulans ve helikopterle hastanelere sevk edildi. Yetkiler, hükümlü ve tutuklulardan firari olmadığını açıkladı.