Cezaevinden çıkıp aleyhinde ifade veren tanığa ateş etti! Çatışmada arkadaşı öldü...

Olay, 25 Şubat günü saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini kaskla gizleyen Ali Bayav, arkadaşı Doğan Özden'in kullandığı motosikletle, aralarında husumet olan İbrahim Can'ın yaşadığı sokağa gitti. Bayav, sokaktaki berberin önünde oturan Can'a tabancayla ateş açtı. Can da tabancayla karşılık verince çatışma çıktı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri Doğan Özden'in başına isabet etti. Özden kanlar içinde yere yığılırken, Bayav ile Can kaçtı.

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Doğan Özden, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Özden, 3 Mart günü hayatını kaybetti.