Cezaevinden izinli çıkıp arkadaşını öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı!

Kanlı olay, dün saat 15.30 sıralarında Bodrum'daki bir marinada meydana geldi. Bir kafede buluşan Şehmuz Acet ile arkadaşı Ercan Petek arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Acet, yanındaki tabancayla Petek'e 3 el ateş edip, otomobille kaçtı. Kanlar içerisinde yığılan Petek'i görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Petek, hastaneye kaldırıldı. Ancak Ercan Petek, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.