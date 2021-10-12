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Giriş Tarihi: 12.10.2021 18:29

Cezaevinden izinli çıkıp üç iş yerini soydu! Suç makinası 41. hırsızlığında yakayı ele verdi!

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Cezaevinden izinli çıkıp üç iş yerini soydu! Suç makinası 41. hırsızlığında yakayı ele verdi!

Sarıyer'de cezaevinden izinli çıkan Serhat A. 3 ayrı iş yerinden 2 adet bilgisayar ve 12 bin 630 TL para çaldı. İş yerlerinde yapılan inceleme sonrası hırsızlık yaptığı tespit edilen Serhat A., yakalanarak izinli olarak çıktığı cezaevine tutuklanıp gönderildi.

Sarıyer'de Köybaşı Caddesi ve Meserburnu Caddesi üzerinde bulunan üç farklı kafeteryadan 2 adet bilgisayar ve 12 bin 630 lira para çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipler, şüphelinin bir süre önce cezaevinden izinli çıkan Serhat A. olduğunu belirledi. İş yerlerinde de yapılan incelemede Serhat A.'ya ait parmak izleri tespit edildi. Ekipler, şüpheli Serhat A.'yı Fatih'te kaldığı otel odasında yakaladı.

Polis merkezine götürülerek ifadesi alınan Serhat A.'nın, Sarıyer'deki üç ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığını kabul ettiği öğrenildi. Şüpheli 38 suç kaydı bulunan Serhat A., 3 hırsızlık olayından sonra 41. Hırsızlık işinde yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Cezaevinden izinli çıkıp üç iş yerini soydu! Suç makinası 41. hırsızlığında yakayı ele verdi!
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