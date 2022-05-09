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Giriş Tarihi: 10.5.2022

Cezai ehliyeti tam

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Cezai ehliyeti tam
Antalya'da, üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21) öldürüp cesedini 13 parçaya ayıran emlakçı Mustafa Murat Ayhan'ın (49) "cinsel saldırı ve nitelikli kasten öldürmek"ten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın dördüncü duruşması görüldü. Duruşmaya, Diyarbakır Cezaevi'nde bulunan sanık Ayhan, SEGBİS aracılığıyla katılırken, öldürülen Azra'nın annesi Mezide Haytaoğlu, baba Mustafa Haytaoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Ayhan'ın suç tarihinde cezai ehliyetinin tam olduğuna dair raporu okudu. Savcı, katil zanlısının "Nitelikli kasten öldürme" ve "Cinsel saldırı" suçlarından cezalandırılmasını talep ederken, "Hırsızlık" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan beraatini talep etti.



'EN AĞIR CEZA VERİLSİN'
Nitelikli kasten öldürme ve cinsel saldırı suçlarından mütalaa verilmesine yönelik görüşü sorulan Mustafa Murat Ayhan, "Maktule yönelik olarak cinsel yönelimim olmadı. İstemeden ölümüne neden oldum" dedi. Duruşma 30 Mayıs'a ertelendi. Ailenin avukatı Batuhan Kuru, katilin "hırsızlık" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından da cezalandırılmasını talep edeceklerini ve esasa ilişkin bu yönde savunma yapacaklarını söyledi. Baba Mustafa Haytaoğlu ise "Kızımın katilinin en ağır cezayı alması için hukuk önünde sonuna kadar mücadele vereceğiz" dedi.

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Cezai ehliyeti tam
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