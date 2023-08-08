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Giriş Tarihi: 8.8.2023 11:00 Son Güncelleme: 8.8.2023 11:08

CHP Balçova İlçe Kongresi’nden sonra Konak İlçe Kongresi’nde de kavga çıktı

İzmir’de CHP Balçova İlçe Kongresi'nde Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yüksel Çakmur ile Balçova Belediyesi eski Başkanı Mehmet Ali Çalkaya arasındaki kavga henüz hafızalardan silinmezken CHP Konak İlçe Kongresi’nde kontenjan kavgası çıktı. Kongreye CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve CHP geçmiş dönem milletvekilleri Tacettin Bayır ve Musa Çam arasında kontenjan tartışması damga vurdu. Yaşanan arbedeye delegeler de katıldı. Özkan’ın yanında oturan bir kişinin Bayır’a saldırmaya çalışması üzerine kongreye ara verildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
CHP Balçova İlçe Kongresi’nden sonra Konak İlçe Kongresi’nde de kavga çıktı

CHP'de seçim yenilgisinden sonra sular durulmuyor. CHP'de klasik haline gelen kongre kavgaları ise hız kesmeden sürüyor. Geçtiğimiz günlerde CHP Balçova İlçe Kongresi'nde Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yüksel Çakmur ile Balçova Belediyesi eski Başkanı Mehmet Ali Çalkaya arasında kavga çıkmıştı.

İki eski başkan birbirine çok sert sözler söylemiş, Çalkaya, Çakmur'a başarısız olduğunu belirterek, "İzmir'in anasını sen belledin. Defol git buradan" diye bağırmıştı. CHP Balçova Kongresi'ndeki kavga henüz hafızalardan silinmezken bu kez de CHP'nin İzmir Konak ilçesinde yapılan kongresi büyük tartışmalara sahne oldu.

Kongrede söz alan ve geçmiş dönemlerde İzmir Milletvekilliği yapmış olan Musa Çam'ın sözleri sonrası CHP'nin önemli isimleri karşı karşıya geldi. Tartışmaya delegeler de dahil olunca ortalık bir anda karıştı.

KONTENJAN TARTIŞMASI

İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve geçmiş dönem milletvekilleri Tacettin Bayır ve Musa Çam arasında çıkan kontenjan tartışmasına geçmiş dönem milletvekili adaylarından olan Onur Utkan İçli de dahil oldu. İçli'nin Özkan'a yönelik "Listeleri yazarken onu destekledim bunu destekledim demeniz yanlış. Onların hepsi partinin evladı. Sizin beni destekleneniz onur kırıcı davranıştır. Terbiyesize terbiyesizliği anlatmazsan" ifadesini kullanması üzerine tansiyon yükseldi. Özkan'ın yanında oturan bir kişinin Bayır'a saldırmaya çalışması üzerine kongreye ara verildi.

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CHP Balçova İlçe Kongresi’nden sonra Konak İlçe Kongresi’nde de kavga çıktı
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