CHP ilçe başkanı belediye çalışanı çıktı

CHP Döşemealtı'da 26 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşen ilçe kongresinde CHP Döşemealtı İlçe Başkanı seçilen Veli Çot'un CHP'li Döşemealtı Belediyesi'nde 'Nar Masası' nda çalışır gözüktüğü ancak bankamatik memurluğu yaptığı iddia edildi.

TAZMİNAT İSTEDİ

CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Veli Çot'un da belediye de çalıştığı belediyeye gitmeden her ay maaşını aldığının iddiası Döşemaaltı'nda gündemi sarstı. CHP'li Veli Çot'un belediye personeli olduğunun ortaya çıkmasının ardından Döşemealtı Belediyesi'nden istifa ederek tazminatını talep ettiği belirtildi.