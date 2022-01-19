CHP’den halkın aleyhine oylama

BURSA'DA CHP'li Meclis üyeleri, su faturalarına yansıtılan katı atık bedelinin kaldırılmasına yönelik meclis kararına ret oyu verdi. Bursa'da Büyükşehir Belediyesi, katı atık bedellerini iptal etmek için bu işi ilçe belediyelerine devretme kararı almış, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz bu kararı mahkemeye taşınmıştı. Katı atık bedeli işini iptal etmesi beklenen Türkyılmaz, mahkemeyi kazanarak, bunu "hukuk zaferi" başlığıyla kutladı. Vatandaştan önce belediyenin gelirlerini ön planda tutan Türkyılmaz'a büyük tepki yağdı. Mudanyalılar, su faturalarına ilave olarak 40 TL fazla ödüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, mahkeme kararıyla iptal ettirilen katı atık maddesini önceki gün yeniden meclise getirdi. CHP'li Meclis üyelerinin ret kararına rağmen madde meclisten geçti. Başkan Türkyılmaz'ın, Büyükşehir'in aldığı kararı yine mahkemeye taşıması bekleniyor.