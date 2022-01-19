Haberler Yaşam Haberleri CHP’den halkın aleyhine oylama
Giriş Tarihi: 20.1.2022

CHP’den halkın aleyhine oylama

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
CHP’den halkın aleyhine oylama
BURSA'DA CHP'li Meclis üyeleri, su faturalarına yansıtılan katı atık bedelinin kaldırılmasına yönelik meclis kararına ret oyu verdi. Bursa'da Büyükşehir Belediyesi, katı atık bedellerini iptal etmek için bu işi ilçe belediyelerine devretme kararı almış, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz bu kararı mahkemeye taşınmıştı. Katı atık bedeli işini iptal etmesi beklenen Türkyılmaz, mahkemeyi kazanarak, bunu "hukuk zaferi" başlığıyla kutladı. Vatandaştan önce belediyenin gelirlerini ön planda tutan Türkyılmaz'a büyük tepki yağdı. Mudanyalılar, su faturalarına ilave olarak 40 TL fazla ödüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, mahkeme kararıyla iptal ettirilen katı atık maddesini önceki gün yeniden meclise getirdi. CHP'li Meclis üyelerinin ret kararına rağmen madde meclisten geçti. Başkan Türkyılmaz'ın, Büyükşehir'in aldığı kararı yine mahkemeye taşıması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sezen Aksu’nun ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısına sanat camiasından sert tepki! ‘Üstün kılınanı kimse alçaltamaz’
Son dakika haberi: CHP'li Bilecik Belediyesinde skandal! 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandı
Son dakika: Meclis'te kabul edildi! Memur ve emekliye ek zammı içeren kanun teklifi yasalaştı
Hollandalı uzmandan Türk SİHA'ları yorumu: "Dünyanın en iyisi"
Çiçeği burnunda aşıklar böyle görüntülendi! İşte Hande Doğandemir ile Onur Tuna aşkının ilk karesi!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: 20 Aralık'ta panik havasını dağıttık
Son dakika: AK Partili Numan Kurtulmuş: Kim hangi anketi getirirse getirsin AK Parti 1. partidir
Başbakan Boris Johnson duyurdu: İngiltere’den radikal koronavirüs kararı!
Rusya-Ukrayna savaşı başlıyor mu? Tank ve füzeler konuşlandı!
İdamına karar verilen Osman Bey, Alplerine böyle seslendi: Biz şehit olsak da davamızın boynu bükülmeyecek!
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP’den halkın aleyhine oylama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA