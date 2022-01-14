CHP’den Semra Güzel açıklaması: Fezleke Meclis’e geldiğinde gereğini yaparız

Adıyaman kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 29 Nisan 2017'de düzenlenen operasyonda öldürülen terör örgütü PKK mensubu Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora'nın, HDP vekili Semra Güzel ile yakın ilişkisini gösteren fotoğraflar ortaya çıkmıştı. İkilin sevgili olduğu ortaya çıkarken, fotoğraflarda Güzel'in terörist kıyafeti giydiği de görülmüştü.
GÜZEL HAKKINDA 2 FEZLEKE HAZIRLANDI
İnfial yaratan olayın ardından TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Güzel hakkında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan hazırlanan 2 fezlekeyi görüşmek için 20 Ocak Perşembe günü toplanacak.
"FEZLEKE MECLİS'E GELDİĞİNDE GEREĞİNİ YAPARIZ"
Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partileri için 'terör ve teröristin' kırmızı çizgi olduğunu ifade etti. Öztrak, gizli ortakları HDP'nin vekili Güzel hakkında hazırlanan fezlekeye ilişkin, "CHP'nin tutumunu defalarca anlattım. Fezleke Meclis'e geldiğinde gereğini yaparız." diye konuştu.