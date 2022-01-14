CHP’den Semra Güzel açıklaması: Fezleke Meclis’e geldiğinde gereğini yaparız

"FEZLEKE MECLİS'E GELDİĞİNDE GEREĞİNİ YAPARIZ"



Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partileri için 'terör ve teröristin' kırmızı çizgi olduğunu ifade etti. Öztrak, gizli ortakları HDP'nin vekili Güzel hakkında hazırlanan fezlekeye ilişkin, "CHP'nin tutumunu defalarca anlattım. Fezleke Meclis'e geldiğinde gereğini yaparız." diye konuştu.