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Giriş Tarihi: 30.12.2023 06:59 Son Güncelleme: 30.12.2023 07:01

CHP’li başkan, SMA’lı bebeğin standına izin vermedi

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay’ın valilik onayı olmasına rağmen SMA hastası Yavuz Batu için ilçe meydanına stant açılmasına izin verilmediği öne sürüldü. Hayata tutunabilmesi için 100 günü kalan bebeğin babası Hasan Demirtaş, stant açmak istediklerini dile getirdiğinde CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı da olan Akay’ın “Bizim şu anda bir bebeğimiz var, meydana stant açamazsınız. Perşembe günleri pazar kuruluyor, gidin orada açın” şeklinde cevap verdiğini belirtti.

Murat ÜRTEKİN Murat ÜRTEKİN
CHP’li başkan, SMA’lı bebeğin standına izin vermedi

Daha aday adayı olmasına rağmen milyonlarca liralık seçim reklamı yapan Vahap Akay'ın, SMA'lı Yağız Batu bebeğe yardım etmemesine tepki gösteren çaresiz baba Demirtaş, "Ben oğlumun çok az vakti olduğunu, haftada 1 gün ile bunun sağlanamayacağını söylememe rağmen umursamadı.

G. bebeği bahane ediyor, o bebek Çerkezköyden değil, Ergene ilçesine bağlı Velimeşe'den. Ergene ilçesinden olana izin var, Çorlu ilçesinden olana izin yok. Halkına böyle mi sahip çıkacak? Reklama yüz binlerce lira harcıyor, bizim stant açmamıza bile izin vermiyor. İstese bir telefonla bölgesindeki bir fabrikadan bu yardımı sağlar. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına talip olan biri SMA hastasına bırakın destek olmayı, köstek oluyor" ifadelerini kullandı.

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CHP’li başkan, SMA’lı bebeğin standına izin vermedi
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