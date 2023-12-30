CHP’li başkan, SMA’lı bebeğin standına izin vermedi

G. bebeği bahane ediyor, o bebek Çerkezköyden değil, Ergene ilçesine bağlı Velimeşe'den. Ergene ilçesinden olana izin var, Çorlu ilçesinden olana izin yok. Halkına böyle mi sahip çıkacak? Reklama yüz binlerce lira harcıyor, bizim stant açmamıza bile izin vermiyor. İstese bir telefonla bölgesindeki bir fabrikadan bu yardımı sağlar. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına talip olan biri SMA hastasına bırakın destek olmayı, köstek oluyor" ifadelerini kullandı.