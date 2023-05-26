CHP’li Başkan’ın fatura kurnazlığı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yüksek su faturası vatandaşları canından bezdirdi. Su tüketiminde kademeli sistem üzerinden yapılan faturalandırma da su sayaçlarını geç okuyarak vatandaşlara yüksek kademeden ücretlendirme uyguluyor. Vatandaşlar yüksek fatura sebebiyle dert yanarken, bir yandan da kirli su nedeniyle hem elektronik eşyalarında bozulma meydana geldiğini hem de hijyen ve sağlık açısından zor duruma girdiklerini belirtti. Hem kalitesiz hem de pahalı su tüketiminden dolayı tepkilerini dile getiren vatandaşlar, yüksek ücretlendirmeden dolayı her ay faturalarının elektrik faturasının iki katı geldiğini belirtti. Bir vatandaş, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (TESKİ) yüksek faturaları nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirtti.Normal şartlarda 30 günde okunması gereken su faturalarını geç okuyan TESKİ yüzünden ikinci kademeden fatura ile karşılaşılıyor. TESKİ beceriksizliğinin, vurdumduymazlığının faturasını neden bizler ödemek zorunda kalıyoruz? Bu TESKİ'yi yönetenler kendilerini çok akıllı, Tekirdağ halkını bu kadar ahmak mı zannediyorlar? 3 kişilik ailenin 25 ton, 4 kişilik ailenin 30 ton suyu 30 günde tüketmesi mümkün değil. TESKİ, 30 günde okuyup faturalandırması gereken su tüketimini, iş bilmezliklerinden ötürü 50 günde okuyunca ortaya da ödenmesi ağır bir fatura çıkıyor. Bunu Başkan Kadir Albayrak'ın aklına ve vicdanına bırakıyoruz. Albayrak elektrik faturalarının yüksek olmasından dolayı faturaların yüksek olduğunu ifade ediyor. Elektrik faturalarında yapılan indirimin su faturalarında da uygulanması gerekir. İHA