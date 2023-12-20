‘CHP’li belediye açık hava reklamlarında tekelleşti; firmalar kapılarına kilit vurmak zorunda kaldı’

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 29 No'lu Meslek Komitesi, Kitap-Kırtasiye, Yayıncılık-Dağıtım, Ambalaj ve Matbaalar Sektör Toplantısı, MTSO Konferans Salonu'nda çok sayıda sektör temsilcisinin katılımı ile gerçekleşti. 29 No'lu Meslek Komite Üyesi Reklamcı Murat Düzgün, toplantıda yaptığı konuşmada, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin açık hava reklamlarında tekelleşmeye gittiğini belirterek bu durumu acımasızca bulduğunu söyledi.

Düzgün, "Mazeretleri ne olursa olsun açık hava reklam alanlarında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin acımasızca tekelleşmesini görüyoruz. Sektördeki arkadaşlarım bilir. Eskiden çatı panoları, sağır duvarlar vardı. Büyük küçük firmalar reklamlar alarak evlerine ekmek götürürlerdi. Daha sonra belediyenin tekelleşme hırsı oraları değişik mazeretlerle yasakladılar. Adamın kendi arsasına diktiği toteme karıştılar. Sebep nedir? Tekelleşmiş olan belli bir kanala reklam verenleri kanalize etmektir" diye konuştu.

"BİRÇOK FİRMA KAPISINA KİLİT VURDU"

"Bu olumsuzluklar neticesinde pek çok orta ölçek, küçük firmalarımız kapılarına kilit vurmak zorunda kaldı" diyen Düzgün, "Mersin'de şimdiye kadar çok değerli belediye başkanlarımız görev yapmıştır. Ancak şimdiye değin Tarsus'tan Anamur'a, yaylalardan Mut'a kadar olan alanlarda Büyükşehir Belediyesi'nin bütün açık hava reklamlarında tekelleşmesi çok ilginçtir. Anamur ve Tarsus'taki tüm arkadaşlarımız dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı. Kendilerini sosyal demokrat olarak nitelendiren arkadaşların Büyükşehir'de bunu yapması ironik ve trajikomiktir" dedi.

"HAKSIZ REKABET YAPIYORLAR DİYE İKTİDARI SUÇLAYANLAR NEREDE?"

Yaklaşan yerel seçimlere de değinen Reklamcı Murat Düzgün, "Önümüzde yerel seçim var. Hepimiz biliyoruz ki yerel seçimlerdeki arkadaşlarımızın reklam giderleri maddi anlamda ciddi rakamlar tutuyor" şeklinde konuştu.

"VAHAP BEY'DEN RANDEVU ALMAN İMKANSIZ"

Düzgün, "Açık havadaki bu tekelleşmeyi görüşmek için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile gidip konuşmak istedim. Arkadaşlarım bana 'Mersin Büyükşehir Belediyesi çok katı aristogratik bir yapı ile yönetiliyor. Vahap Bey'den randevu alman imkansız' dediler, biz halkız diye bir alt birimden randevu talebimiz olsun dedik. Genel Sekreter Yardımcısı Beyefendi'den 2 ay randevu talebinde bulundum. Kimseden geri dönüş olmadı. Beyefendi'nin sekreteri bile benden bıktı. Telefonlarıma cevap vermiyor. Partisinin açılımında 'halk' kelimesi olan bir yerde bununla karşılaşıyoruz. Düşünün hala görüşemiyorum" şeklinde konuştu.

"TEKELLEŞEN FİRMALARIN YA ÇIRAĞI YA KALFASI OLURSUNUZ"

Murat Düzgün, "Evrensel realite ışığında Sivil Toplum Kuruluşları hangi alanda olursa olsun tekelleşme konularında sessiz kalırlarsa bir süre sonra yandaş desteklemelerle tekelleşen firmaların ya çırağı, ya kalfası olurlar ya da dükkanı kapatır giderler" dedi.