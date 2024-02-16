CHP’li belediye başkan adayının ağabeyi FETÖ firarisi çıktı

Samsun'da CHP'den Atakum Belediye Başkan adayı gösterilen Serhat Türkel'in ağabeyi Salih Türkel'in FETÖ firarisi olduğu ortaya çıktı. Serhat Türkel'in 51 yaşındaki öz ağabeyi Salih Türkel'in FETÖ'nün Lüksemburg yapılanması içerisinde yer aldığı öğrenildi. Belçika'da yaşayan Salih Türkel'in 2017 yılından beri 7 yıldır Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında arandığı belirtildi. Savcılık dosyasında diğer FETÖ şüphelileri Hasan Erdem ve Murat Hakan Özçolak ile birlikte ismi geçen 3 kişiden biri olan Salih Türkel'in silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı öğrenildi. Öte yandan CHP'li Başkan adayı Serhat Türkel'in de 2014'te Samsun 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'manevi veya mali haklara tecavüze teşebbüs' suçlamasıyla yargılandığı ve 6 bin 80 lira adli para cezası aldığı belirtildi. Ağabeyi FETÖ firarisi olan ve yargılandığı davadan ceza alan Serhat Türkel'in CHP'den Atakum Belediye Başkan adayı gösterilmesi büyük tepki çekti.