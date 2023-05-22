CHP’li belediyede müdürden genç kadına baskı: Seni denize atarım!

"SENİ DENİZE ATARIM, SENİ DÖVERİM DİYORDU"

29 Yaşındaki Tansu Gültekin, kendisine mikro milliyetçilik üzerinden mobbing uygulandığını, Fındıklılı olmadığı için çalıştırılmak istenmediğini iddia ederek, "Müdürün kendisi emekli bir öğretmen. Bana 'Sen Hemşinlisin, sen yapamıyorsun, çalışamıyorsun' diyordu. En son olarak da benden habersiz benim videomu çektirdi. Ben bunu sonradan öğrendim. Restoranda bulaşıkçı olarak çalışıyordum. Şikayetçi oldum. Seni denize atarım, seni döverim kelimelerini sürekli kullanıyordu. Muhtemelen kendi adamından birini koyacaktı diye çıkartmak istiyordu. Sabah 10'dan gece 2'ye kadar çalıştığımda oldu" şeklinde konuştu.