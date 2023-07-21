CHP’li belediyenin ağaç katliamının altından rant çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Bornova Erzene Mahallesinde mülkiyeti kendisine ait arazide yer alan çam ve zeytin ağaçlarını katletti. Bornova'daki ağaç katliamı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal'ın twetter hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.
BÜYÜK TEPKİYE NEDEN OLDU
Her fırsatta çevrecilikten, ağaç dostu olmaktan bahseden Soyer'in Bornova'da altına imza attığı ağaç katliamı, sosyal medyada büyük tepki çekti. AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, ağaç katliamı ile ilgili ses getirecek ikinci bir iddia ortaya attı.
KAT KARŞILIĞI ANLAŞMA YAPMIŞLAR
Sosyal medya hesabından ağaç katliamına sahne olan arazinin tapusunu paylaşan Hızal, konuya ilişkin SABAH'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Ağaç katliamının altından rant çıktı." diyen Hızal; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyeti kendisine ait arsayı ilk önce iştiraki İZBETON'a sattığını belirtip şunları söyledi: "İZBETON da, mülkiyetine geçen arsayı borcuna karşılık şirkete iş yapan bir firmaya kat karşılığı sözleşme yaparak devrediyor. Ardından da arazi üzerindeki en az 50 yıllık çam ve zeytin ağaçlar bir bir kesilip katlediliyor. Soyer, Bornova'daki katliam deşifre olunca hedef şaşırtmak için sosyal medya hesabından paylaşım yapıp Buca Metrosunda istasyon inşa alanlarında kalan ağaçların sökülerek fidanlıklarda koruma altın alındığını söylüyor. Bu sayede Bornova'daki asırlık ağaç katliamının üstünü örtmeye çalışıyor. Aynı Soyer, İzmirlinin karşısına çıktığında ise ne kadar çevreci olduğundan, ağaçları ne kadar sevdiğinden bahsedip İzmirlinin gözünün içine baka baka yalan söylüyor." dedi.
SADECE DOLARIN YEŞİLİNDEN BAHSEDEBİLİR
"İşlerine geldiğinde yeşilden bahseden İzmir Büyükşehir Belediyesi ve başkanı Soyer, rant söz konusu olduğunda sadece doların yeşilinden bahsedebilir" diyen Hızal sözlerini şöyle sürdürdü: "Bornova'da, şehir merkezinde çok az kalmış yeşil alanları ve kamusal alanları çok rahatlıkla satıp üzerindeki 40 – 50 yıllık çam ve zeytin ağaçlarını katledebilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, göstermelik yeşil hassasiyeti ile İzmirlilerin gözünü boyamaya çalışıyor.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının boş araziler üzerinde yapmış olduğu planlara 'Buralar yeşil olacak, yeşil olmalı' sözleri ile güya yeşile, ağaca önem verdiğini söyleyen Soyer, rant söz konusu olunca mevcut ağaçların katledilmesine göz yumuyor. Bunu rant için, para için yapıyor." dedi.