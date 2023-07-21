CHP’li belediyenin ağaç katliamının altından rant çıktı

KAT KARŞILIĞI ANLAŞMA YAPMIŞLAR

Sosyal medya hesabından ağaç katliamına sahne olan arazinin tapusunu paylaşan Hızal, konuya ilişkin SABAH'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Ağaç katliamının altından rant çıktı." diyen Hızal; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyeti kendisine ait arsayı ilk önce iştiraki İZBETON'a sattığını belirtip şunları söyledi: "İZBETON da, mülkiyetine geçen arsayı borcuna karşılık şirkete iş yapan bir firmaya kat karşılığı sözleşme yaparak devrediyor. Ardından da arazi üzerindeki en az 50 yıllık çam ve zeytin ağaçlar bir bir kesilip katlediliyor. Soyer, Bornova'daki katliam deşifre olunca hedef şaşırtmak için sosyal medya hesabından paylaşım yapıp Buca Metrosunda istasyon inşa alanlarında kalan ağaçların sökülerek fidanlıklarda koruma altın alındığını söylüyor. Bu sayede Bornova'daki asırlık ağaç katliamının üstünü örtmeye çalışıyor. Aynı Soyer, İzmirlinin karşısına çıktığında ise ne kadar çevreci olduğundan, ağaçları ne kadar sevdiğinden bahsedip İzmirlinin gözünün içine baka baka yalan söylüyor." dedi.