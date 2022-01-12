Son dakika: İETT şoförü Beşiktaş’ta kaza yapmıştı: Cezası açıklandı!

TELEFONLA OYNARKEN HIZ YAPTI

Kazaya ilişkin İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada karar çıktı.



Karar öncesi Cumhuriyet savcısı 10 Kasım'da açıkladığı mütalaasını tekrar etti. Savcının mütalaasında, kamera kayıtlarından tespit edildiği şekliyle otobüs şoförü Baki Tatlı'nın Balmumcu Tüneline girdiği sırada, şarja takılı cep telefonuyla uğraşmaya başladığı aktarılmıştı. Sanığın 30 kilometre hız sınırı olan tünele 61 kilometre hızla girdiği, dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmeyip tünel girişinde bariyerlere çarptığı belirtilmişti. Kazada asli ve tek kusurlunun otobüs şoförü olduğu, şoför haricinde kusuru gösterilecek kimse bulunmadığı kaydedilmişti. Savcının mütalaasında, 20 yıldır şoförlük yapan Baki Tatlı'nın, tecrübesine ve deneyimine güvenerek halk otobüsü ile seyir halindeyken cep telefonuyla uğraştığı, gitmesi gereken hızın iki kat üstünde seyrettiği vurgulanmıştı.