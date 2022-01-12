Son dakika: İETT şoförü Beşiktaş’ta kaza yapmıştı: Cezası açıklandı!

Beşiktaş, Barbaros Bulvarında, geçtiğimiz 21 Nisan'da meydana gelen kazada, Baki Tatlı'nın kullandığı çift katlı halk otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmış, Yeni Birlik gazetesinde aşçı olarak çalışan 31 yaşındaki Sevgi Yamaç Yalçın hayatını kaybetmiş, Münir Bozkurt ise yaralanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şoför Tatlı hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak" suçundan 15 yıla kadar istemiyle dava açmıştı. Duruşma savcısı da yargılama sırasında "bilinçli taksirden" sanığın 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası verilmesini istemişti.
TELEFONLA OYNARKEN HIZ YAPTI
Kazaya ilişkin İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada karar çıktı.
Karar öncesi Cumhuriyet savcısı 10 Kasım'da açıkladığı mütalaasını tekrar etti. Savcının mütalaasında, kamera kayıtlarından tespit edildiği şekliyle otobüs şoförü Baki Tatlı'nın Balmumcu Tüneline girdiği sırada, şarja takılı cep telefonuyla uğraşmaya başladığı aktarılmıştı. Sanığın 30 kilometre hız sınırı olan tünele 61 kilometre hızla girdiği, dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmeyip tünel girişinde bariyerlere çarptığı belirtilmişti. Kazada asli ve tek kusurlunun otobüs şoförü olduğu, şoför haricinde kusuru gösterilecek kimse bulunmadığı kaydedilmişti. Savcının mütalaasında, 20 yıldır şoförlük yapan Baki Tatlı'nın, tecrübesine ve deneyimine güvenerek halk otobüsü ile seyir halindeyken cep telefonuyla uğraştığı, gitmesi gereken hızın iki kat üstünde seyrettiği vurgulanmıştı.
PİŞMANLIĞI FAYDA ETMEDİ
Son savunmasını yapan sanık Baki Tatlı ise "Bir hata sonucunda kaza yaptım. Pişmanım, 9 aydır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum" dedi.
Tatlı, son sözünde de pişmanlığını tekrar edip, tutuklu olduğu için kanser olan eşinin çalışmaya devam ettiğini söyledi.