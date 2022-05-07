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Giriş Tarihi: 7.5.2022

Çift şarjörlü vahşet

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Çift şarjörlü vahşet
Ankara Kalecik'te yaşayan Cihan Türkmen, alacağını isteyen ortağı Selçuk Seca Arslan, karısı Songül Arslan ile çocuklarının üzerine iki şarjör mermi boşalttı. Hayvancılıkla uğraşan Selçuk Seca Arslan (40), Mayıs 2020'de tanıştığı Cihan Türkmen (38) ile ortaklık kurdu. Türkmen'e bir miktar para ile kendisine ait arabasını veren Arslan, Türkmen'den parasını istedi, ancak alamadı.

'BİTENE KADAR SIKTIM'
Selçuk Seca Arslan, bir süre sonra eşi Songül ile 13 yaşındaki kızı Ecrin ve 11 yaşındaki oğlu Halil'i de yanına alarak akşam yemeği için ailece görüştükleri Türkmen'in evine gitti. Sohbet sırasında Türkmen'den borcunu ödemesini isteyen Arslan, iş ortağının parayı vermeyeceğini söylemesi üzerine tartışma yaşandı. Bir anda eşinin üzerine kayıtlı silahı çıkaran Türkmen, aileye kurşun yağdırdı. Korkunç olayda, Selçuk Seca Arslan ve eşi hayatını kaybetti, 13 yaşındaki kızları Ecrin Arslan ise yaralandı. İfadesinde, "Bir anlık öfkeyle ateş etmeye başladım, Songül ve Selçuk'un üzerine şarjör bitene kadar sıktım. Pişmanım" diyen Türkmen'e, Arslan çiftini "kasten öldürmek"ten iki kez müebbet, çocuklarını "kasten öldürmeye teşebbüs"ten ise 30 yıl 3 aya kadar hapis istendi.

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Çift şarjörlü vahşet
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