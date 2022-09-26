Çiftçilerin elektrik faturaları ertelenecek mi, silinecek mi? Çiftçi elektrik faturası ne kadar ertelenecek, ne zaman ödenecek?

Çiftçi elektrik faturası desteği, bugünkü kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan tarafından verilen müjde sonrasında merak edilerek başvuruda bulunmak isteyenler tarafından çiftçilerin elektrik faturaları ertelenecek mi, silinecek mi, ne kadar ertelenecek, ne zaman ödenecek? şeklindeki sorular üzerinden bilgi edinilmeye çalışılıyor.
Çiftçi elektrik faturası düzenlemesi detayları ve tüm bilgiler şöyle;
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda çiftçilere, elektrik faturalarıyla ilgili yeni bir düzenlemenin müjdesini vereceklerini belirterek, "Bundan sonra elektrik faturaları aylık ödenmek yerine hasat sonunda yani ürünler satılıp gelir elde edildiğinde ödenebilecek. Ziraat Bankamız bu imkandan yararlanmak isteyen çiftçilerimizin elektrik borçları için açacağı faizsiz kredinin tahsilini hasat dönemi sonunda yapacak, maliyetinin bedelini de Hazineden alacak." dedi.
Ayrıca çiftçilerin önceki dönemlerden kalan elektrik borçları için de yine Ziraat Bankası vasıtasıyla bir kolaylık getirdiklerini bildiren Erdoğan, "Çiftçilerimiz geçmiş dönem elektrik borçlarını 5 yıla varan vadeyle ve faizsiz geri ödeme imkanıyla kapatabilecek.
Elektrik dağıtım şirketleriyle önceki dönem borçlarının gecikme cezası uygulanmadan ve hatta anaparanın da bir kısmından feragatle tahsili hususunda mutabakata varıldı.
Amacımız çiftçilerimizin üretim şevkini artırarak gıda fiyatlarındaki dengesiz yükselişlerin önüne geçmektir. Enerji maliyetleriyle ilgili bu kolaylıkların çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.
Başkan Erdoğan, dün İstanbul Ticaret Odasında hem işverenleri hem de çalışanları ilgilendiren üç ayrı düzenlemenin müjdesini kamuoyuna verdiklerini anımsatarak, şöyle devam etti:
"Çalışanlara nakden ödenen yemek ücretinin vergi istisnasını 51 liraya çıkartan ve nakdi ödemeyi de aynı kapsama alan, yine çalışanlara ödenen elektrik ve doğal gaz desteklerinin 1000 liraya kadar olan kısmına vergi muafiyeti getiren, yurt dışındaki inşaat projelerinde çalıştırılan işçilere ödenen ücretleri gelir vergisinden istisna tutan bu üç düzenlemenin de hayırlı olmasını diliyorum."