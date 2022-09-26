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Giriş Tarihi: 26.9.2022 23:56 Son Güncelleme: 26.9.2022 23:56

Çiftçilerin elektrik faturaları ertelenecek mi, silinecek mi? Çiftçi elektrik faturası ne kadar ertelenecek, ne zaman ödenecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan tarafından yapılan ulusa sesleniş konuşmasında çiftçilere elektrik faturası desteği yapılacağı açıklandı. Son dakika açıklamasının ardından detayları merak edenler çiftçilerin elektrik faturaları ertelenecek mi, silinecek mi, ne kadar ertelenecek, ne zaman ödenecek? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. İşte tüm detaylar ve bilgiler.

Çiftçilerin elektrik faturaları ertelenecek mi, silinecek mi? Çiftçi elektrik faturası ne kadar ertelenecek, ne zaman ödenecek?

Çiftçi elektrik faturası desteği, bugünkü kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan tarafından verilen müjde sonrasında merak edilerek başvuruda bulunmak isteyenler tarafından çiftçilerin elektrik faturaları ertelenecek mi, silinecek mi, ne kadar ertelenecek, ne zaman ödenecek? şeklindeki sorular üzerinden bilgi edinilmeye çalışılıyor.

ÇİFTÇİLERİN ELEKTRİK FATURALARI ERTELENECEK Mİ, SİLİNECEK Mİ?

Çiftçi elektrik faturası düzenlemesi detayları ve tüm bilgiler şöyle;

Çiftçilerin elektrik faturaları ertelenecek mi, silinecek mi? Çiftçi elektrik faturası ne kadar ertelenecek, ne zaman ödenecek?

ÇİFTÇİLERE ELEKTRİK FATURASI MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda çiftçilere, elektrik faturalarıyla ilgili yeni bir düzenlemenin müjdesini vereceklerini belirterek, "Bundan sonra elektrik faturaları aylık ödenmek yerine hasat sonunda yani ürünler satılıp gelir elde edildiğinde ödenebilecek. Ziraat Bankamız bu imkandan yararlanmak isteyen çiftçilerimizin elektrik borçları için açacağı faizsiz kredinin tahsilini hasat dönemi sonunda yapacak, maliyetinin bedelini de Hazineden alacak." dedi.

Çiftçilerin elektrik faturaları ertelenecek mi, silinecek mi? Çiftçi elektrik faturası ne kadar ertelenecek, ne zaman ödenecek?

Ayrıca çiftçilerin önceki dönemlerden kalan elektrik borçları için de yine Ziraat Bankası vasıtasıyla bir kolaylık getirdiklerini bildiren Erdoğan, "Çiftçilerimiz geçmiş dönem elektrik borçlarını 5 yıla varan vadeyle ve faizsiz geri ödeme imkanıyla kapatabilecek.

Çiftçilerin elektrik faturaları ertelenecek mi, silinecek mi? Çiftçi elektrik faturası ne kadar ertelenecek, ne zaman ödenecek?

Elektrik dağıtım şirketleriyle önceki dönem borçlarının gecikme cezası uygulanmadan ve hatta anaparanın da bir kısmından feragatle tahsili hususunda mutabakata varıldı.

Çiftçilerin elektrik faturaları ertelenecek mi, silinecek mi? Çiftçi elektrik faturası ne kadar ertelenecek, ne zaman ödenecek?

Amacımız çiftçilerimizin üretim şevkini artırarak gıda fiyatlarındaki dengesiz yükselişlerin önüne geçmektir. Enerji maliyetleriyle ilgili bu kolaylıkların çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Çiftçilerin elektrik faturaları ertelenecek mi, silinecek mi? Çiftçi elektrik faturası ne kadar ertelenecek, ne zaman ödenecek?

Başkan Erdoğan, dün İstanbul Ticaret Odasında hem işverenleri hem de çalışanları ilgilendiren üç ayrı düzenlemenin müjdesini kamuoyuna verdiklerini anımsatarak, şöyle devam etti:

Çiftçilerin elektrik faturaları ertelenecek mi, silinecek mi? Çiftçi elektrik faturası ne kadar ertelenecek, ne zaman ödenecek?

"Çalışanlara nakden ödenen yemek ücretinin vergi istisnasını 51 liraya çıkartan ve nakdi ödemeyi de aynı kapsama alan, yine çalışanlara ödenen elektrik ve doğal gaz desteklerinin 1000 liraya kadar olan kısmına vergi muafiyeti getiren, yurt dışındaki inşaat projelerinde çalıştırılan işçilere ödenen ücretleri gelir vergisinden istisna tutan bu üç düzenlemenin de hayırlı olmasını diliyorum."

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Çiftçilerin elektrik faturaları ertelenecek mi, silinecek mi? Çiftçi elektrik faturası ne kadar ertelenecek, ne zaman ödenecek?
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