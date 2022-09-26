Çiftçilerin elektrik faturaları ertelenecek mi, silinecek mi? Çiftçi elektrik faturası ne kadar ertelenecek, ne zaman ödenecek?

ÇİFTÇİLERE ELEKTRİK FATURASI MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda çiftçilere, elektrik faturalarıyla ilgili yeni bir düzenlemenin müjdesini vereceklerini belirterek, "Bundan sonra elektrik faturaları aylık ödenmek yerine hasat sonunda yani ürünler satılıp gelir elde edildiğinde ödenebilecek. Ziraat Bankamız bu imkandan yararlanmak isteyen çiftçilerimizin elektrik borçları için açacağı faizsiz kredinin tahsilini hasat dönemi sonunda yapacak, maliyetinin bedelini de Hazineden alacak." dedi.