Çiftçiye kabusu yaşattılar! Sokak köpekleri ahıra girip 22 koyunu parçaladı

Koyunlarına saldıran köpeklere çare bulunmasını isteyen Güdücü, adeta isyan ederek şunları söyledi, "Sokak köpekleri 22 koyunumu parçalayıp telef etti, 9 koyunumu da yaraladı. Olaydan sonra yetkilileri aradım. Mağdur durumdayım, Allah kimseye böyle feci bir acı yaşatmasın. Köpekler sanki koyunlarımın içlerinden seçerek yemiş. İki çocuğum var ve ailemin geçim kaynağı idi bunlar, kurbanda satarak aldığımız paranın bir kısmı ile borcumu ödeyip, geri kalan ile yem alacaktım" dedi.