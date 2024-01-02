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Giriş Tarihi: 2.1.2024 23:16

Çiftçiye kabusu yaşattılar! Sokak köpekleri ahıra girip 22 koyunu parçaladı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yaklaşık 80 koyunun bulunduğu ahıra sokak köpekleri girdi. 22 koyunu telef eden sokak köpekleri, 9 koyunu da çeşitli yerlerinden yaraladı

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Çiftçiye kabusu yaşattılar! Sokak köpekleri ahıra girip 22 koyunu parçaladı

Tavşanlı ilçesine bağlı Göbel Köyü'nde sokak köpekleri çiftçiye kabusu yaşattı. Evinin yanındaki ahırının içinde yaklaşık 80 koyunu besleyen Levent Güdücü'nün ahırına, öğle saatlerinde sokak köpekleri girdi. Ahırdaki koyunlara saldıran sokak köpekleri 22 koyunu telef etti, 9 koyunu da yaraladı.

Sesler üzerine ahıra gelen küçükbaş hayvanların sahibi İbrahim Güdücü sokak köpeklerini ahırdan çıkartarak uzaklaştırmaya çalıştı, ardından yetkililere haber verdi.

Koyunlarına saldıran köpeklere çare bulunmasını isteyen Güdücü, adeta isyan ederek şunları söyledi, "Sokak köpekleri 22 koyunumu parçalayıp telef etti, 9 koyunumu da yaraladı. Olaydan sonra yetkilileri aradım. Mağdur durumdayım, Allah kimseye böyle feci bir acı yaşatmasın. Köpekler sanki koyunlarımın içlerinden seçerek yemiş. İki çocuğum var ve ailemin geçim kaynağı idi bunlar, kurbanda satarak aldığımız paranın bir kısmı ile borcumu ödeyip, geri kalan ile yem alacaktım" dedi.

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Çiftçiye kabusu yaşattılar! Sokak köpekleri ahıra girip 22 koyunu parçaladı
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