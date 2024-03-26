Çiftçiye yüzde 50 hibeli modern sera desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kentte tarımın kesintisiz sürmesi ve üreticilerin gelir düzeyinin artırılması için can suyu projelerle çiftçilerin yanında oluyor. Kocaeli'nin önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan mazottan gübreye, tohumdan meyve fidanına çok sayıda tarımsal destekle üreticilerin yüzünü güldürüyor. Bu doğrultuda, Büyükşehir tarafından Kocaeli genelinde Seracılığı Geliştirme Projesi kapsamında, her yıl olduğu gibi bu sene de çiftçilere yüzde 50 hibeli anahtar teslimi modern sera kurulumu desteği veriliyor. Projeyle Kocaeli'de seracılığın yaygınlaştırılması ve çiftçilerin pazar değeri yüksek ürün elde ederek, gelirlerinin artırılması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesince sıfırdan kurulup, çiftçilere teslim edilecek seralar 2 bloklu, 16 metre eninde, 32 metre boyunda, toplam 512 metrekare alandan oluşuyor. Modern seracılığa uygun 4 ayrı özelliğe sahip seralar, Kocaeli'ndeki çiftçilere büyük kolaylık sağlayacak. Proje ile üreticilerin modern ve bakımı kolay sera sistemine geçişi de sağlanmış olacak.Çiftçiler, havalandırması uygun olmayan ve bükme demirden yapılmış seraların yerine, modern, havalandırması ve bakımı ile hastalık ve zararlılarla mücadelenin kolay olduğu de-monte galvaniz profilli yüksek tünel sera sistemine sahip olacak. Kurulan seralar kar, dolu, fırtına ve yağmur gibi zorlayıcı hava koşullarına karşı mekanik mukavemeti artırarak üretime katkı sağlayacak. Seralar ayrıca, geniş alanda üretim yapmaya da imkan sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 50 hibeli modern sera desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, 2024 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeleriyle5 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne müracaat edebilecek.