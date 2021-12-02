Son Dakika Haberi: İstanbul’da otelci çift katledilmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı!





ÖNCE NURİ YILDIZ'I ÖLDÜRÜP EŞİNİN YANINA GİTMİŞLER



Burada araçtan inen iki kişi Nuri Yıldız'ın telefonu ile eşi Esra Yıldız'ı arayıp kısa bir görüşme yaptı ardından eve girdiler. İddiaya göre Esra Yıldız onları tanıdığı için kapıyı açtı ve içeri aldı. İki şüpheli önce boğazını kesip ardından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüler. 10 dakika sonra aynı kişiler evden ayrıldı. Tekrar Nuri Yıldız'ın aracına binip Haramidere kavşağına geldiler. İki şüpheli burada olayları gerçekleştirdikleri Lüks cipi yakıp oradan uzaklaştılar.



İKİ YEĞEN TESPİT EDİLDİ



Cinayet Büro Amirliği ekipleri toplanan tüm bu veriler ışığında Nuri Yıldız'ın ilk durduğu yere gelen aracın abisi Fahri Y.'ye ait olduğunu ve araç içerinde bulunanların ise onun çocukları Ferhat Y., Muhyettin Y. ve Aleyna Y. olduğunu tespit etti. Polis araçtan inen iki kişinin Ferhat Y. ve Muhyettin Y. olduğunu belirledi.



ABİSİ VE AİLESİ GÖZALTINA ALINDI



Bunun üzerine Pazartesi günün gece saatlerinde iki farklı adrese operayon yapıldı ve Nuri Yıldız'ın ağabeyi Fahri Y. (58) yengesi Zübeyde Y.(65) ve onların çocukları Ferhat Y.(27), Muhyettin Y.(35), Aleyna Y.(20), Berfin Y.(26) ve Songül Y.(37) gözaltına alındı.

600 BİN LİRA BORÇ VERDİM



Şüphelilerden Ferhat Y. ve Muhyettin Y. emniyette suçlamaları kabul etmedi. Ferhat Y. otellere ortak olmak için 600 bin lira amcasına para verdiğini ama ortaklığın oluşmadığını söylediği öne sürüldü. Muhyettin Yıldız'ın ise bir süre önce cezaevinden çıktığı belirlendi. 7 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklandı.