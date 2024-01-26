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Giriş Tarihi: 26.1.2024

Çifte cinayette sır perdesi aralanıyor

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Çifte cinayette sır perdesi aralanıyor
Antalya'da yaşayan ve motokuryelik yapan Ali Diken (32), 20 Aralık 2023'te motosikletiyle birlikte kayboldu. Diken'e ulaşamayınca ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı"na katılan anne ve yengesi yardım istedi. Diken'in kaskı ve montunu kullandığı ortaya çıkan Zeynel Boyacı da kendisini savunmak için programa katıldı. Ancak şüpheli tavırları üzerine gözaltına alındı. Sorgusunda ise Ali Diken'i döverek öldürüp gömdüğünü itiraf etti.



CİNAYETLER ZİNCİRİ
Kuaförlük yapan baldızı Zeynep Ece Aksay'ı (26) da geçen Ağustos'ta öldürüp aynı bölgeye gömdüğünü anlattı. Diken ve Aksay'ın cesetleri, Aksu ilçesindeki boş arazide, 30 metre arayla toprağa gömülü bulundu. Eşi İlknur Boyacı ile Aksoy'la ikinci evliliğini yapan Zeynel Boyacı'nın, baldızı ile de ilişkisinin bulunduğu ve hamile kalınca öldürdüğü iddia edildi. Boyacı'nın, arkadaşını olay yerinde, baldızını ise evinde öldürdüğü belirlendi.

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Çifte cinayette sır perdesi aralanıyor
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