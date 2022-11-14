Çifte cinayetten önce puro keyfi

Fen Bilimleri Okulları'nın kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'i öldüren eski Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya hakkında, "Tasarlayarak canavarca hisle öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. 50 sayfalık iddianameye göre, cinayetleri önceden tasarlayan ve taksiyle bölgeye gelen Akçekaya, 27 dakikada yürünebilen Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftliğe oyalanarak 2 saat 15 dakikada ulaştı. Katil Akçekaya, çiftliğe giden yoldaki ayçiçeği tarlasına girip, bir ağaç dibinde bir saat kadar bekleyerek puro içti.