Haberler Yaşam Haberleri Çifte cinayetten önce puro keyfi
Giriş Tarihi: 15.11.2022

Çifte cinayetten önce puro keyfi

ARZU KAYA ARZU KAYA
Çifte cinayetten önce puro keyfi
Fen Bilimleri Okulları'nın kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'i öldüren eski Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya hakkında, "Tasarlayarak canavarca hisle öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. 50 sayfalık iddianameye göre, cinayetleri önceden tasarlayan ve taksiyle bölgeye gelen Akçekaya, 27 dakikada yürünebilen Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftliğe oyalanarak 2 saat 15 dakikada ulaştı. Katil Akçekaya, çiftliğe giden yoldaki ayçiçeği tarlasına girip, bir ağaç dibinde bir saat kadar bekleyerek puro içti.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Yasada yaş şartı olmayacak! İşte eksik primi olanlar için emeklilik yöntemi
Teröristbaşı Duran Kalkan’dan saldırı itirafı! Kasım ayını işaret eden alçak tehditler
BENZİN VE MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Yeni indirim geldi! Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar kadar olacak? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
SON DAKİKA | Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın ardından görüntüler ortaya çıktı! Kadın terörist Ahlam Albashir böyle kaçtı
2022 emekli promosyon kampanyaları YENİLENDİ! İşte güncel en yüksek banka promosyonu veren bankalar listesi
Saldırıyı gerçekleştiren teröriste dair yeni detaylar ortaya çıktı! Karı-Koca kılığında...
SON DAKİKA: Emekli ve memurlar dikkat! Milyonlara ek zam: Emekli maaşı için 1.971 TL'ye varan artış
KYK BURS - KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ 2022 – 2023: GSB ile KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru ekranı erişime açıldı mı?
SON DAKİKA: Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlamada herkesin dikkatini çekmişti; İşte o bebek arabasının sahibi
İYİ Partili Aytun Çıray'dan akılalmaz iftira! Kırpılmış görüntü üzerinden kirli algı operasyonu
ARKADAŞINA GÖNDER
Çifte cinayetten önce puro keyfi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA