Çifte infaz

Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne 13 Mayıs'ta kayıp başvurusu yapılan 45 yaşındaki Ömer Sefa Sevgi ve 53 yaşındaki Yaşar Eti'nin korkunç bir infaza kurban gittikleri ortaya çıktı. Armutlu ilçesine bağlı kırsal Selimiye Mahallesi yakınlarındaki ağaçlık bir alanda yerde hareketsiz yatan iki kişinin olduğu ihbarını alan Jandarma ekipleri olay yerine gitti. Ekipleri bile şaşkına çeviren olayda, iki cesetle karşılaşıldı. Cesetlerin birinin başından vurularak, diğerinin ise ellerinin bileklerinden kesilerek infaz edildiği belirlendi.Ortaya çıkan çifte cinayete kurban giden kişilerden birinin Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kuyumculuk yapan Ömer Sefa Sevgi'ye, diğer cesedin ise İstanbul'da akaryakıt istasyonu sahibi olan Yaşar Eti'ye ait olduğu anlaşıldı. Aslen Muş nüfusuna kayıtlı olan ve Yalova'da Kuyumculuk yapan Ömer Sefa Sevgi'nin bir süredir alacak verecek meselesi nedeniyle tehditler aldığı ve bu süreçte ailesini korumak için Antalya'ya götürdüğü ortaya çıktı. Savcılık çifte cinayetle ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.