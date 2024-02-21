Çifte infazda uyuşturucu şüphesi

İstanbul Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde görevli bekçiler, sokak üzerinde farları ve arka kapıları açık bir otomobil gördü. Aracın yanına gittiklerindeyse sürücü ve sağ ön koltukta başlarından vurulmuş halde 2 kişi buldu. Durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler. İnceleme yapan ekipler sürücünün hayatta olduğunu, yan koltukta oturan ve avucunun içinde uyuşturucu madde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yapılan araştırmada, sürücü koltuğunda öldürülen kişinin Eren Özyurt, diğerininse İbrahim Enes Hallaç olduğunu tespit edildi. Polis ekipleri, emniyette suç kayıtları olan iki kişinin infazını çözmek için araştırma başlattı. Çifte infazın uyuşturucu satışı anlaşmazlığı nedeniyle yaşanmış olabileceği öne sürüldü.