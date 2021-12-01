Çifte katliamın nedeni ortaklık anlaşmazlığı

İstanbul'da peş peşe öldürülen otel sahibi Nuri Yıldız ve eşi Esra Yıldız'ın kurban gittiği cinayetlerle ilgili sır perdesi aralandı. Nuri Yıldız, 11 Ekim'de Beylikdüzü'nde bir arazide ağaç altında, Esra Yıldız ise Esenyurt'taki evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Adım adım iz süren Cinayet Masası dedektifleri, Nuri Yıldız'ın ağabeyi Fahri Y. (58) yengesi Zübeyde Y.(65) ve onların çocukları Ferhat Y. (27), Muhyettin Y. (35), Aleyna Y. (20), Berfin Y. (26) ve Songül Y.'yi (37) gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden yeğenler Ferhat, Mühyeddin ve Aleyna Yıldız tutuklandı. 4 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olayın nedenine ilişkin detaylar da netlik kazandı. Buna göre işten çıkan Nuri Yıldız eve giderken, arkadan gelen iki kişi aracına bindi. Bu kişiler önce talihsiz adamı katletti, ardından eve giderek eşini öldürdü. Polis, arkadan gelen aracın Nuri Yıldız'ın ağabeyi Fahri Y.'ye ait olduğunu ve araçtakilerin ise onun çocukları Ferhat Y., Muhyettin Y. ve Aleyna Y. olduğunu tespit etti. Yıldız'ın aracına binen iki kişinin ise Ferhat ve Muhyettin olduğu saptandı. Ferhat Y.'nin, otellere ortak olmak için amcasına 600 bin lira para verdiğini ama ortaklığın oluşmadığını söylediği öne sürüldü. Muhyettin Y.'nin ise bir süre önce cezaevinden çıktığı belirlendi.