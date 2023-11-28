Haberler Yaşam Haberleri Çiftetelli çalmadı diye canından olacaktı... Müzisyenliği bıraktıran o dayağın sanıklarına 1,5 yıl ceza
Giriş Tarihi: 28.11.2023 14:06 Son Güncelleme: 28.11.2023 15:03

Çiftetelli çalmadı diye canından olacaktı... Müzisyenliği bıraktıran o dayağın sanıklarına 1,5 yıl ceza

Bursa’da çiftetelli çalmadığı için 45 yaşındaki müzisyen Özkan Süslerer’i öldüresiye döven 8 sanık, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti sanıklara 1 yıl 5 ay hapis cezası verdi. Olaydan sonra müzisyenliği bırakan ve güvenlik görevlisi olarak çalışan Özkan Süslerer ise karara itiraz edeceğini belirtti.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Çiftetelli çalmadı diye canından olacaktı... Müzisyenliği bıraktıran o dayağın sanıklarına 1,5 yıl ceza

Mudanya ilçesi Esence Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinde 13 ay önce piyanist olarak çalışan müzisyen Özkan Süslerer, kendisinden ikinci kez çiftetelli çalmasını isteyen bir müşteri grubuyla tartışma yaşamış ve tartışmanın büyümesi üzerine öldüresiye dövülmüştü. Çalışanlar ve diğer müşterilerin araya girmesiyle son bulan olay sonrası feci şekilde dayak yiyen ve yaralanan Süslerer, i Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen U.D. (17), Sait A. (23), Volkan K. (25), Yakup A. (28), Eray B. (28), Süleyman T. (28), Barış B. (32), Ersel G. (32) ve Gökhan G. (35) ise Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Kaburgasında kırık oluşan ve omzu çıkan 45 yaşındaki 3 çocuk babası Süslerer, 1 ay iş göremezlik raporu almıştı.

1 YIL 5 AY CEZA ALDILAR

Olayın ardından adliyeye sevk edilen 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve soruşturmayı yürüten savcının itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan 4 şüphelinden Süleyman T. Tutuklanarak ceza evine gönderilmişti. Süleyman T., 2,5 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere yeniden salıverilmişti. Sanıklar, son kez Mudanya Asliye Ceza Mahkemesinde karar duruşmasına çıktı. Mahkeme heyetin, sanıklara 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Bu cezayı mağdurun kemikleri kırıldığı için artırarak 1 yıl 9'ar aya yükselten mahkeme, ardından 'takdir indirimi' uyguladı. Sanıklar 1'er yıl 5'er ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı. "Sanıkların kişiliği göz önüne alındığında yeniden suç işlemeyeceği kanaati hasıl olduğu' gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Feci şekilde darp edilen ve müzisyenliği bırakıp güvenlik görevlisi olan Özkan Süslerer ise kararın adil olmadığını öne sürüp, itiraz edeceğini dile getirdi.

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Çiftetelli çalmadı diye canından olacaktı... Müzisyenliği bıraktıran o dayağın sanıklarına 1,5 yıl ceza
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