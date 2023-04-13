Çiftlik bank davasında Aydın kardeşlere 2 buçuk yıl hapis ve 10 bin lira ceza

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) başvurusu sonucu şüpheliler Mehmet Aydın ve Fatih Aydın hakkında soruşturma başlatılmış, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şirketlerle ilgili yapılan paylaşımlarda, reklamlarda ve tesislerde "Bank" ifadesinin kullanıldığı, BDDK raporunda açıklandığı üzere "Bank" ifadesini kullanmak için "Bankacılık Kanunu" gereğince ilgili kurumlardan izin alınmadığı belirtilmişti. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'a '5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
CUMHURİYET SAVCISI MÜTALAASINI TEKRARLADI
İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın katılmazken taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada Cumhuriyet savcısı bir önceki celse verdiği mütalaasın tekrar ederek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.
"BANKA İŞLEMİ DEĞİL ÜRETİM FAALİYETİ"
Söz alan sanık avukatı bankayı çağrıştıracak hiçbir ibare kullanılmadığını söyleyerek "Müvekkilim kendisine para yatıran kişilerle yaptığı sözleşmelerde hiçbir zaman banka olmadığını yazılı olarak beyan etmiş, karşılıklı olarak imzalamışlardır. Banka olduğunu düşündürecek hiçbir işlem ve eylem yoktur. Bütün faaliyetler üretime yöneliktir. Hiçbir zaman banka faaliyeti yürütülmemiştir. Müvekkilin beraatine karar verilmesini isteriz" dedi.