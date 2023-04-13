Çiftlik bank davasında Aydın kardeşlere 2 buçuk yıl hapis ve 10 bin lira ceza

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) başvurusu sonucu şüpheliler Mehmet Aydın ve Fatih Aydın hakkında soruşturma başlatılmış, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şirketlerle ilgili yapılan paylaşımlarda, reklamlarda ve tesislerde "Bank" ifadesinin kullanıldığı, BDDK raporunda açıklandığı üzere "Bank" ifadesini kullanmak için "Bankacılık Kanunu" gereğince ilgili kurumlardan izin alınmadığı belirtilmişti. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'a '5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.