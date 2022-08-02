Çiftlik Bank’ta 4. dava! Mağdur sayısı 4 bin 752 oldu: 85 bin 654’er yıl hapis

SAVCILIKTAN ÖNEMLİ TESPİT

İddianamede savcılığın dikkat çeken tespitleri de yer aldı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından denetimler yapılmaya başlanması üzerine şirketlerin iyi durumda olduğunu göstermek amacıyla Mehmet Aydın'ın Akhisar'daki tavuk çiftliğinin kümesine göstermelik bitcoin üretim tesisi kurduğu kaydedildi. Dahası Aydın'ın hileli işlemlerle gerçek bir ticaret yapıldığı izlenimini uyandırıp, aslında en başından beri bunu yapamayacağını bildiği halde sistemi sürdürdüğü ve bunun dosyadaki raporlarla da sabit olduğu tespiti yapıldı. Öyle ki dosyada bulunan SPK raporuna göre, yatırım yapılan alanlardan elde edilebilecek karın en üst seviyede olması durumunda dahi ana para ve vadedilen kar oranlarını karşılayabilecek bir değer üretmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.