Çiftlik Bank’ta 4. dava! Mağdur sayısı 4 bin 752 oldu: 85 bin 654’er yıl hapis

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede Çiftlik Bank sisteminde adeta 'Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez' mantığıyla hareket edildiği gözler önüne serildi. Şüphelilerin, yatırımcıların daha fazla para yatırmalarını sağlayabilmek, kar edildiği imajı oluşturmak için sanaldan göstermelik gerçek çiftliklere geçiş yaptığı belirlendi. Şüphelilerin göstermelik çiftlik oluşturup çeşitli açılışlar yaparak paraların değerlendirildiği izlemini yarattığı kaydedilen iddianamede, 2017 yılında çeşitli illerde 42 milyon ödeyerek tesis satın aldığı, tesislerdeki hayvan varlığının maddi değerinin ise 11 milyon 980 bin lira olarak belirlendiği kaydedildi.
PAPARA CEO'SUNDAN KRİTİK HAREKET
Tanık ifadelerinde de yer verilen iddianamede en önemli tanıklardan biri Ahmed Faruk Karslı'ydı. 2018 yılında ifade veren Karslı, Papara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. firmasının kurucusu ve yönetim kurulu başkanı. Papara'nın CEO'su Karslı'nın, Ağustos 2016 ayında Çiftlik Bank firmasının hem ödeme alma hem de ödeme yapma üzerine kurumsal elektronik para hesabı oluşturduğu, Ekim 2017 ayına kadar önemli bir işlem hacimleri olmadığını ancak Ekim ayında birden hesap hareketlerinin çok arttığını, çok fazla para toplama ve dağıtma faaliyetine girdikleri için durumu MASAK'a resmi olarak bildirdiklerini söylediği öğrenildi. Dahası şüphelilerin kendilerine "para toplayıp yatırım yapıyoruz" dediğini kaydeden Karslı, bunları belgelemelerini isteyerek para çekmelerini engellediklerini dile getirdi.
SAVCILIKTAN ÖNEMLİ TESPİT
İddianamede savcılığın dikkat çeken tespitleri de yer aldı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından denetimler yapılmaya başlanması üzerine şirketlerin iyi durumda olduğunu göstermek amacıyla Mehmet Aydın'ın Akhisar'daki tavuk çiftliğinin kümesine göstermelik bitcoin üretim tesisi kurduğu kaydedildi. Dahası Aydın'ın hileli işlemlerle gerçek bir ticaret yapıldığı izlenimini uyandırıp, aslında en başından beri bunu yapamayacağını bildiği halde sistemi sürdürdüğü ve bunun dosyadaki raporlarla da sabit olduğu tespiti yapıldı. Öyle ki dosyada bulunan SPK raporuna göre, yatırım yapılan alanlardan elde edilebilecek karın en üst seviyede olması durumunda dahi ana para ve vadedilen kar oranlarını karşılayabilecek bir değer üretmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.
110 MAĞDUR, MİLYONLARCA LİRA ZARAR, BİNLERCE YIL HAPİS
İddianamenin sonuç bölümünde ise 110 mağdurun bulunduğu ve bu kişilerin toplamda tamı tamına 1 milyon 537 bin 685 lira 99 kuruş lira zarara uğratıldığı belirlendi. Aralarında Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da bulunduğu 16 şüpheli hakkında "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından toplamda 2 bin 208'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. Toplamda 4 ayrı davada mağdur sayısı 4 bin 752'ye ulaşırken sanıklar için toplam istenen ceza 85 bin 654'er yıla yükseldi. Hazırlanan iddianame ana yargılamayı yapan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
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