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Giriş Tarihi: 5.12.2023 13:38 Son Güncelleme: 5.12.2023 14:24

Çiftlikte yaşayan kahya barakasında ölü bulundu

Bursa bir çiftlikte kahya olarak çalışan 55 yaşındaki Mustafa İzgi, kaldığı barakada ölü bulundu.

Remzi YILMAZ
Çiftlikte yaşayan kahya barakasında ölü bulundu

Orhangazi ilçesine bağlı Dutluca Mahallesinde bir çiftliğin kahyalığını yapan Mustafa İzgi, sabah saatlerinde çiftliğe gelen mesai arkadaşları tarafından kaldığı barakadaki yatağında ölü olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevkedildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine jandarma ve Cumhuriyet Savcısı sevkedildi. Mustafa İzgi'nin cenazesi burada yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna sevkedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Çiftlikte yaşayan kahya barakasında ölü bulundu
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