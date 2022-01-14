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Giriş Tarihi: 15.1.2022

‘Çığır açıcı bir çalışma’

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
‘Çığır açıcı bir çalışma’

Türkiye’deki ilk uzuv nakillerine imza atan Prof. Dr. Ömer Özkan, domuzdan insana kalp nakli için “Çığır açıcı bir çalışma” dedi. Prof. Dr. Ömer Bayezid ise “Başarılı olursa dünyada yeni bir yol açar” diye konuştu

Türkiye'de ilk çift kol, ilk yüz ve dünyada ilk rahim nakliyle doğuma imza atan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, ABD'de domuzdan insana kalp naklini SABAH'a değerlendirdi. Doğru yapılan deneysel kısmın mükemmel olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, "Çığır açıcı çalışma. Bilimsel çalışma açısından birçok basamağı atlanıp klinik düzeye geçilmiş bir çalışma gibi gözüküyor. Şu anki bilimsel bulgularla, deneysel olarak klinik düzeye sokacak. Bilimsel olarak birçok şeyi hızlandıracak. Nakil belki de başarılı olacak. Bundan sonra hastanın yaşayacağı sorunları göreceğiz. Gelecekte zaten sadece hayvanlardan nakil değil, organın üretimi de yapılacak" dedi.

SONUÇLARI HENÜZ BELLİ DEĞİL
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid ise bu tür nakillerde en büyük korkunun, doku ve genetik uyumsuzluk olduğunu söyleyerek, "Uyumsuzluk varsa saatler içinde damarlarda pıhtı oluşur. Hastayı kaybederiz. Hayvandan insana ilk kalp nakli, 1964'te bir şempanzeden insana yapıldı. Hasta hemen kaybedildi. Domuzun avantajı kalbinin insana boyut olarak en yakın kalp olması. Bu naklin sonuçları henüz belli değil. Bu tür nakillerde en büyük korkulardan biri de enfeksiyon. Hayvandan geçen virüslerin insanı hasta edeceği ve ret olayı nedeniyle yapılamıyordu. Cerrahi işlemden çok anatomisi önemli. Hasta, 'Birilerine faydam olur' diye gönüllü olmuş. Başarılı olursa dünyada yeni bir yol açar" diye konuştu.

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‘Çığır açıcı bir çalışma’
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