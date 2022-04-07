Çiğli Belediyesi’nde işçiler grev kararı aldı

Çiğli Belediyesi Şirketi Çibel A.Ş. ile Genel-İş İzmir 8 No'lu Şube arasında süren ve 836 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşme sürecinden anlaşma sağlanamayınca işçiler dün gece greve çıktı.

İŞÇİLER SLOGAN ATTI

Çiğli Belediyesi önünde toplanan işçiler sık sık, "Direne direne kazanacağız", "Yaşasın örgütlü mücadelemiz", "İş ekmek yoksa barışta yok" sloganları attı.Ücret ve sosyal haklarda anlaşma sağlanamayınca greve çıkılırken sendika yönetimi; "Toplu sözleşmedeki taleplerimiz yerine gelmedi. Bu konuda SODEM Sen yetkilileri ve Çiğli Belediyesi yetkilileriyle herhangi bir anlaşma sağlanamadığı için yasal hakkımızı kullanarak grev pankartımızı asarak grevimizi başlattık. Biz taleplerimizi ülkenin ekonomik gidişatına göre enflasyonun her ay artması yüzünden revize ederek güncelleştirdik. Bu ülkede krizi emekçiler çıkarmadı krizin sorumlusu işçi ve emekçiler değil. Bizler hak ettiğimiz alın terinin karşılığını istiyoruz. Alın terimizin karşılığını alamadığımız için grev kararımızı uygulamak için buradayız" dedi.

SENDİKALAR DESTEK VERDİ

Çiğli işçilerinin grevine Genel-İş İzmir Şubelerinin yöneticileri ve Deriteks Sendikası Akar Tekstil temsilcileri de destek verdi. Daha sonra işçiler Harmandalı'ndaki Çiğli Belediyesi Şantiye Tesislerine "Bu işyerinde grev var" pankartını astı.