Çikolatalı Mus tarifi: Masterchef Çikolatalı Mus nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Fransız tatlılarından biri olan Chocolate Mousse ( Çikolatalı Mus) MasterChef son bölümü sonrası merak konusu oldu. Yapımı oldukça basit görülen Çikolatalı Mus, yarışmacıları heyecanlandırdı. Evlerinde yarışmayı takip edenlerden bu yemeği yapmak isteyenler Çikolatalı Mus ile ilgili olarak nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırmalar yapmaya başladı. İşte Çikolatalı Mus tarifi, malzemeleri
Malzemeler:
Yarım çay bardağı tozşeker
3 adet yumurta (sarısı ve akı ayrılacak)
500 gram krema
240 gram bitter çikolata
2 adet yaprak jelatin
Yarım çay bardağı buzlu su
Süslemek için:
80 gram beyaz çikolata
Çilek sos için:
1 kg çilek
5 su bardağı su
2 su bardağı şeker
Şekerle yumurta sarıları mikserle çırpın. Kremayı da mikserle köpürtün. Jelatin yapraklarını buzlu suda eritin. Çikolatayı benmari usulü eritin. Yumurta aklarını çırparak köpürtün. En son bu karışıma ekleyin. 5 adet küçük kalıba bu malzemeyi doldurun. Derin dondurucuda 4 saat bekletin. Sonra tatlıları servis tabağına ters çevirin. Üzerine, erittiğiniz beyaz çikolatayı gezdirin. Sos malzemesini kaynatıp, mikserle çırpın. Tatlılarla birlikte servis yapın.
Aşçının notu: Benmari usulü eritmek: Kaynayan su dolu bir tencerenin içine konulan küçük bir kaba çikolata yerleştirilir ve bu şekilde eritilir.