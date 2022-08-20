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Giriş Tarihi: 20.8.2022 13:46

Çikolatalı Mus tarifi: Masterchef Çikolatalı Mus nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Krema ve çeşitli soslarla yapılan Çikolatalı Mus tarifi ile merak ediliyor. Masterchef 2022’de bugün Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılardan Çikolatalı Mus istedi. Bu kapsamda yarışmayı takip edenler de bu tatlıyı yapmak ve sevdiklerine sunmak isteyerek Çikolatalı Mus tarifi ile ilgili olarak Çikolatalı Mus nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Çikolatalı Mus nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir, püf noktası nedir?

Çikolatalı Mus tarifi: Masterchef Çikolatalı Mus nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Fransız tatlılarından biri olan Chocolate Mousse ( Çikolatalı Mus) MasterChef son bölümü sonrası merak konusu oldu. Yapımı oldukça basit görülen Çikolatalı Mus, yarışmacıları heyecanlandırdı. Evlerinde yarışmayı takip edenlerden bu yemeği yapmak isteyenler Çikolatalı Mus ile ilgili olarak nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırmalar yapmaya başladı. İşte Çikolatalı Mus tarifi, malzemeleri

ÇİKOLATALI MUS TARİFİ

Malzemeler:

Yarım çay bardağı tozşeker

3 adet yumurta (sarısı ve akı ayrılacak)

500 gram krema

240 gram bitter çikolata

2 adet yaprak jelatin

Yarım çay bardağı buzlu su

Süslemek için:

80 gram beyaz çikolata

Çilek sos için:

1 kg çilek

5 su bardağı su

2 su bardağı şeker

ÇİKOLATALI MUS YAPILIŞI:

Şekerle yumurta sarıları mikserle çırpın. Kremayı da mikserle köpürtün. Jelatin yapraklarını buzlu suda eritin. Çikolatayı benmari usulü eritin. Yumurta aklarını çırparak köpürtün. En son bu karışıma ekleyin. 5 adet küçük kalıba bu malzemeyi doldurun. Derin dondurucuda 4 saat bekletin. Sonra tatlıları servis tabağına ters çevirin. Üzerine, erittiğiniz beyaz çikolatayı gezdirin. Sos malzemesini kaynatıp, mikserle çırpın. Tatlılarla birlikte servis yapın.

Aşçının notu: Benmari usulü eritmek: Kaynayan su dolu bir tencerenin içine konulan küçük bir kaba çikolata yerleştirilir ve bu şekilde eritilir.

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Çikolatalı Mus tarifi: Masterchef Çikolatalı Mus nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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