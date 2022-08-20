Çikolatalı Mus tarifi: Masterchef Çikolatalı Mus nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Fransız tatlılarından biri olan Chocolate Mousse ( Çikolatalı Mus) MasterChef son bölümü sonrası merak konusu oldu. Yapımı oldukça basit görülen Çikolatalı Mus, yarışmacıları heyecanlandırdı. Evlerinde yarışmayı takip edenlerden bu yemeği yapmak isteyenler Çikolatalı Mus ile ilgili olarak nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırmalar yapmaya başladı. İşte Çikolatalı Mus tarifi, malzemeleri