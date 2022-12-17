SAYISAL LOTO çekiliş sonuçları 17 Aralık Cumartesi sorgulama: Bugün çekilen Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile 2022 MPİ bilet sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama işlemleri bugün de başladı. Bugün çekilen sayısal loto Milli Piyango Online bünyesinde gerçekleşmeye devam ediyor. Bilet sahipleri, şanslı numaraları öğrenmek için Sayısal Loto sonuçları sorgulama işlemlerine hız kazandırdı. Haftada üç kez gerçekleşen çekiliş MP TV üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor. İşte, 17 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı…
SAYISAL LOTO SONUÇLARI BUGÜN
Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numaraları öğrenmek için:
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.
SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?
Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN - HANGİ GÜN?
Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.